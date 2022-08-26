Flaş… Flaş… Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı: Yağmur teslim alacak

Meteoroloji tarafından açıklanan bilgilere göre Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olacağı aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlerde, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında olacağı, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edildi. “Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.” denildi.

METEOROLOJİ'DEN 17 İL İÇİN 'SARI' KODLU UYARI!

Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 17 ili sarı kodla uyardı.

Bu iller, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat, Çorum, Çankırı, Ankara, Karabük, Bolu ve Düzce.

(Kaynak: İHA)