Eser Yenenler tazminatı bağışladı. Domuz benzetmesi yapan karikatüriste açtığı davayı kazanmıştı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde Ataşehir'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Duru Tiyatro’da ‘Çift Terapisi’ adlı gösterileri için prova yapmaya gelen ikili, prova öncesi gazetecilerle sohbet etti.

‘Çift Terapisi’ adlı gösterilerini turneye başladığını belirten Yenenler, "Oyunumuza gelen yorumlardan dolayı çok mutluyuz. Yakın zamanda Almanya’da gösterilerimiz olacak. Daha sonra Türkiye’de turnesine devam edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kendisini domuza benzeten karikatürist Öznur Kalender'e açtığı davayı kazanan Yenenler, "Benimle alakasız ve gereksiz bir olaydı. Evet davayı kazandım. Oradan gelen tazminatı da Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışladım" dedi.

