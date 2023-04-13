Eser Yenenler ilk kez anlattı: Çok sert bir depresyona girdim

YouTube'da yayınlanan Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programının bu haftaki konuğu Eser Yenenler oldu.

Eser Yenenler, "Herkes iyi olsun isterken, kendimle biraz mesafe koymuşum arama. Bir karar verdiğimde biri kırılacaksa vazgeçtiğim çok oldu." dedi ve artık Berfu Yenenler ile bu durumu aştığını söyledi.

Yenenler “Nasıl bir eve doğdun” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Benim doğduğum ev iflas etmiş bir baba. Özel hastanede doğuyorum. Parasızlıktan beni hastaneden çıkaramıyorlar. Bu tersliğin üstüne babam kansere yakalanıyor ve babam ölüyor."

Bu süreçte annesinin ise büyük bir depresyon geçirdiğini belirten Eser Yenenler kendisinin de büyük bir depresyon geçirdiğini söyledi.

Yenenler "Bundan 5-6 sene önce çok sert bir depresyona girdim. Beni o depresyondan Berfu (eşi) çıkardı" dedi.

Küçükken kiloları nedeniyle akran zorbalığına da uğrayan Eser Yenenler, bu zorbalığı sahneye çıkarak atlattığını da söyledi.

