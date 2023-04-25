Eser Yenenler kendisini domuza benzeten karikatüristi

Eser Yenenler, karikatürünü çizen ve hakaret dolu ifadeler kullanan karikatürist Öznur Kalender'i affetmedi. Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında açtığı 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı.

Eser Yenenler kendisini domuza benzeten karikatüristi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen ve “dombili, b.k., pig, pislik, yağ tulumu” ifadelerini kullanan Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu

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30 bin liralık manevi tazminat davası açan Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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UZLAŞMA SAĞLANAMADI
Konuyla ilgili mahkemece hazırlanan iddianamede karikatür ve paylaşımların müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve paylaşımın sosyal medya üzerinde yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtildi.

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CEZA DAVASI DA AÇILDI
Paylaşımların birden fazla yapılmasından ötürü zincirleme suç hükümleri kapsamında kalması, şüpheliye isnat edilen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeni ile dosyanın Uzlaştırmacıya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Bu kapsamda müspet suçlardan dolayı eylemin cezalandırılması, Kalender'in kasıtlı işlediği suç nedeniyle hakkında TCK'nun 53/1. maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edildi.

13 Nisan günü görülen duruşmanın ardından Öznur Kalender'in Eser Yenenler'e 30 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıca Kalender'e ceza davası da açıldı.

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