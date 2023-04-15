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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e damat maaşı yatırdı! Aile'deki 'Gelin maaşını' ti'ye aldı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisindeki 'Gelin maaşı' ödemesi sosyal medyanın diline düştü. Son olarak Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den de güldüren bir video geldi. Berfu Yenenler eşine damat maaşı adıyla para yolladı ve bu anı kayda aldı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:26
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Aile'deki 'Gelin maaşını' ti'ye aldı! Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e damat maaşı yatırdı

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e damat maaşı yatırdı! Aile'deki 'Gelin maaşını' ti'ye aldı
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Aile dizisiyle gündeme gelen "Gelin maaşı" ödemesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler bu defa Aile dizisine gönderme yaptığı bir videoyu takipçileri ile paylaştı.

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'e damat maaşı gönderdi ve bu anları yayınladı.

ESER YENENLER'E DAMAT MAAŞI

Berfu Yenenler'in damat maaşı yatırma günü yazarak paylaştığı video sosyal medyada beğeni topladı ve birçok isimden de yorum geldi.

Berfu Yenenler'in eşi Eser Yenenler'e 89 kuruşluk bir ödeme yaptığı görüldü. İkili arasındaki diyalog izleyenleri güldürdü.
 

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