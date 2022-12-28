Eser Yenenler yılbaşı planını açıkladı

Eser Yenenler, yeni yılı evlerinde eğlenerek geçireceklerini söyleyip, çocukları için kostüm diktirip Noel Baba olmayı planladığını anlattı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Çocukları için kılıktan kılığa girdiğini belirten Eser Yenenler yaklaşan yeni yılla birlikte planlarını şu sözleriyle anlattı:

"Yeni yılda arkadaşlarımızla sakin ev ortamı düşünüyoruz. Çocuklar yatmış olur sonra O Ses Türkiye izleriz herhalde. Bence güzel bir kostümle benden Noel Baba olur. Neden olmasın? Ben bir kostüm diktireyim öyleyse. En son iki dinazor almıştı Berfu son olarak acayip güzel bir dinozor oldum evde. Her sabah bir dinazor mesaimiz var"

Ailece müzikle aralarının iyi olduğunu ve çocuklarını müzik dinlettiklerini söyleyen Yenenler, "Siz son dönemde kimi dinliyorsunuz?" sorusu üzerine Oğuzhan Koç'u işaret ederek "Tabii benim bir numaram Oğuzhan Koç benim bir numaramdır onu unutmayalım. Müzikle aramız iyi. Ben gitar çalmayı, çocuklara müzik dinletmeyi, enstrümanla ilgilensinler çok istiyorum. O yüzden Berfu da piyano çalıyor inşallah çocuklarda da aynı ilgi olur" dedi.

