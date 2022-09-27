Eşi meğer bir mafya babasının oğluymuş! Esra Erol'un eşiyle ilgili bilinmeyen detayları mercek altına alıyoruz

Esra Erol, yıllarca sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Mutlu bir evliliği olan güzel sunucunun eşi ise ekranlardan tanıdığımız bir isim değil. İlişkilerini kamera önüne taşımaktan hoşlanmayan çiftin evlilikleri, birçok kişinin merak konusu. Haydi gelin, Esra Erol'un eşiyle ilgili bilinmeyen detayları mercek altına alalım.

ESRA EROL'UN EŞİ ALİ ÖZBİR KİM?

Esra Erol'un merak edilen eşi Ali Özbir, 2 Temmuz 1968 yılında İstanbul' da dünyaya gelir. Aslen Kars'lı olan Özbir, daha çok turizm sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı. Kendisini medyada aktif gördüğümüz söylenemez. Hayatını daha sessiz biçimde yaşamayı sevenlerden Ali Özbir. Ali Özbir denince tahminen herkesin aklına gelen iki isim var; babası Kürt İdris ve Esra Erol.

BABASI KÜRT İDRİS BİR MAYFA ÜYESİYMİŞ

Ali Özbir' in babası Kürt İdris Kars'tan İstanbul'a gelen, burada da başlarda komilik yaparak geçimini sağlayan biri. Lakin Kürt İdris birini öldürüp cezaevine girince işin seyri değişir. Girdiği cezaevinde çocuk istismarcısı iki kişiyi öldürür. Bu olaydan sonra cezaevinden çıktığında mafya camiasında tanınmaya başlar. Böylece mafya dünyasına adım atar Kürt İdris. Ancak Ali Özbir babasının gittiği yoldan gitmeyi tercih etmez.

Ali Özbir denince akla gelen diğer isim ise Esra Erol. Özbir, 2 Temmuz 2010 tarihinde Esra Erol'la, güzel sunucunun sunduğu evlilik programında hayatını birleştirir. Bu tarihten beri çiftin evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Çift, evliliğini bir de çocukla taçlandırdı. Mutlu çiftin çocuğu Ömer Erol 2015 yılında dünyaya geldi. Ali Özbir; medyada fazla görmediğimiz, babasının gittiği yol yerine turizm sektöründen ilerleyen, iki çocuklu, evli ve mutlu bir aile babası imajıyla akıllarda yer edindi. Biz de birbirine çok yakışan bu güzel çifte bir ömür sürecek mutluluklar diliyoruz.