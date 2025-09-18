Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanıyor! O doktorlar ilgili yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanıyor! O doktorlar ilgili yeni gelişme

Samsun'da Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde hayatını kaybeden eşi ve çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan doktor S.K. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Kurduğu 'kaza' planıyla eşi ve 3 yaşındaki çocuğunun boğularak hayatını kaybetmelerine sebep olduğu iddia edilen doktor infial yaratmıştı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

"Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan doktor S.K., Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs etti.

ana-fotograf-1-2025-09-17t122430-c0ac.webp

AKIL HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

S.K. görevlilerin müdahalesi sonucu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen K., tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

samsun555-yixr.webp

Öte yandan, görgü tanıkları S.K.'nin kazanın ardından nehirden çıktığını ve kenarda bekleyerek eşi ve çocuğunu kurtarmak için hiçbir çaba harcamadığını belirtti.

