Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanıyor! O doktorlar ilgili yeni gelişme

Kurduğu 'kaza' planıyla eşi ve 3 yaşındaki çocuğunun boğularak hayatını kaybetmelerine sebep olduğu iddia edilen doktor infial yaratmıştı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

"Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan doktor S.K., Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs etti.

AKIL HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

S.K. görevlilerin müdahalesi sonucu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen K., tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

Öte yandan, görgü tanıkları S.K.'nin kazanın ardından nehirden çıktığını ve kenarda bekleyerek eşi ve çocuğunu kurtarmak için hiçbir çaba harcamadığını belirtti.

