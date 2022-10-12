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  • Turhan Çömez İYİ Parti'ye katıldı. Rozetini Meral Akşener taktı

Turhan Çömez İYİ Parti'ye katıldı. Rozetini Meral Akşener taktı

Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, İYİ Parti'ye katıldı. Çömez'in rozetini Meral Akşener taktı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:40
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Eski AKP'li vekil Turhan Çömez İYİ Parti'ye katıldı

Turhan Çömez İYİ Parti'ye katıldı. Rozetini Meral Akşener taktı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti’ye katıldı. Grup toplantısının başında Akşener, Çömez’e rozetini taktı.

Çömez, İYİ Parti kürsüsündeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"15 yıl önce bu çatının altından ve mensubu olduğum yapıdan ayrılırken Türk milletine bir veda mektubu yazmış ve satırlarını şöyle bitirmiştim: 

'Benim yaşadıklarımı yaşasaydınız, bildiklerimi bilseydiniz, gördüklerimi görseydiniz siz de aynısını yapardınız, her vatansever aynısını yapardı.'

Ardından uzun yıllar sürecek çileli, zor ama bir o kadar da onurlu bir sürgün hayatı başladı. 15 yıl önce bugün aynı çatı altında yurtsever, kararlı ve yürekli bir lider ve onun yol arkadaşları ile buluştuğum için Yaradan'a şükrediyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracak, bu aziz millete hak ettiği refahı, huzuru, güveni yaşatacak olan bu muhteşem kadro ve lideriyle omuz omuza mücadele etmekten onur duyacağım. Güveniniz, dostluğunuz ve nazik davetiniz için teşekkür ediyorum." 

Geçtiğimiz aylarda Meral Akşener'in Balıkesir ziyaretine katılan Çömez, ziyaretin ardından "Sayın Meral Akşener doğduğum büyüdüğüm topraklardaydı bugün. Sokaklara sığmayan kalabalıklar, bir devrin kapanışını ve pırıl pırıl bir güneşin doğuşunu müjdeliyordu'' ifadelerini kullanmıştı.

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Az kaldı
12.10.2022 11:57
Hayırlı olsun iyi parti Büyümeye Devam ediyor  
 
Mazhar
12.10.2022 11:55
Şiir gibi ifadeler, yolun açık olsun Meral Akşener  
 
Reisim Atatürk
12.10.2022 11:53
Bundan sonra Reisim önce Atatürk sonra onun izinden giden Meral Akşener'dir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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