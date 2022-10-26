İYİ Partili Turhan Çömez’den net ‘seçim’ mesajı: AKP kaybettiğinde parçalarına ayrılacak

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, TELE1’de konuk olduğu Enver Aysever ile Ayrıntılar programında önemli değerlendirmelerde bulundu.

AKP’nin seçimi kaybedeceğini söyleyen Çömez, "Güvensizlik var içerde, dolayısıyla AKP seçimi kaybettiğinde parçalarına ayrılacak ve Erdoğan sanıyorum Kısıklı’da veya başka bir yerde bundan sonraki hayatını devam ettirecek ve ben partinin başında kalacağını düşünmüyorum.” dedi.

“PARTİSİNİ CİDDİ ŞEKİLDE ELEŞTİREN AKP’Lİ VEKİLLER VAR”

Sözlerine AKP’li bir milletvekili ile arasında geçene telefon görüşmesini anlatarak devam eden devam eden Çömez, “AKP’den bir milletvekili aradı beni dedi ki ‘ ben Akşener’in 28 Şubat döneminde verdiği mücadeleye tanık olan birisiyim.’ Peki çık erkanlar da söyle dedim ‘şu anda cesaret edemiyorum’ dedi. AKP’yi ciddi olarak eleştiriyor, her programdan sonra mesajlar gönderir ama AKP içerisinde ciddi bir huzursuzluk var.” ifadelerini kullandı.