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  • Murat Hazinedar gözaltına alınırken Erdoğan’a seslendi: Gözaltı kararı aldıran müfettiş Zekeriya Öz'ün kadrolu muhbiridi

Murat Hazinedar gözaltına alınırken Erdoğan’a seslendi: Gözaltı kararı aldıran müfettiş Zekeriya Öz'ün kadrolu muhbiridir

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı Murat Hazinedar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Bugün hakkımda gözaltı kararına mesnet alınan müfettiş raporundaki kişi (Talip Doğan Karlıbel) 17-25 Aralık ve Ergenekon Balyoz kumpas operasyonlarını yöneten dönemin savcısı Zekeriya Öz'ün kadrolu muhbiridir. Üstelik şike kumpasında da muhbirdir." dedi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:07
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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar gözaltına alınırken Erdoğan’a seslendi: Gözaltı kararı aldıran müfettiş Zekeriya Öz'ün kadrolu muhbiridir

Murat Hazinedar gözaltına alınırken Erdoğan’a seslendi: Gözaltı kararı aldıran müfettiş Zekeriya Öz'ün kadrolu muhbiridir
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Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu’nda gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Erdoğan’a seslenen Hazinedar, hakkındaki gözaltı kararında mesnet alınan müfettiş için "Zekeriya Öz'ün kadrolu muhbiridir" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TETİKÇİ MÜFETTİŞİ"
Hazinedar, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Öncelikle haksız ve usulsüz olarak görevden uzaklaştırılmamın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bir soruşturma bahanesi ile -düzenlediği bütün raporlar hem düzenleniş şekli hem de içeriği ile bizatihi kendisi suç olan- İçişleri bakanlığının tetikçi bir müfettişinin raporu ile 5 yıl aradan sonra bugün 17 kişiye arama ve gözaltı kararı uygulanmıştır. 5 yıl önce düzenlenen bu raporlar suç içermediği halde ve müfettiş rapor düzenlerken ifademi almadığı halde onlarca kez savcılığa gidilmiş, ifademizin alınması için yazılı ve sözlü talepte bulunulmuştur. Kaçmadığımız ve kaçmayacağımız ortada iken yapılan bugün yapılan işlemin kendisi bizatihi hukuk ve ahlak prensiplerine aykırıdır." dedi. 

"ZEKERİYA ÖZ'ÜN KADROLU MUHBİRİ"
AYM kararına rağmen pasaportuna şerh konulduğunu ifade eden Hazinedar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı’na çağrım, ona sayın Kalın tarafından iletileceği bizzat tarafıma mesajla iletilen mektubumla ilgilidir. Bugün hakkımda gözaltı kararına mesnet alınan müfettiş raporundaki kişi (Talip Doğan Karlıbel) 17-25 Aralık ve Ergenekon Balyoz kumpas operasyonlarını yöneten dönemin savcısı Zekeriya Öz'ün kadrolu muhbiridir. Üstelik şike kumpasında da muhbirdir. Hiç tanımadığım bu kişinin 2 sayfa sabıkası var. Ve düşünebiliyor musunuz devletin müfettişi hem de hemen ardından ödül olarak Adıyaman Valiliğine getirilen o dönemin müfettişi, 2018 yılında bu kişiyi araştırmacı gazeteci yazar Talip Doğan Karlıbel diyerek ve ona bir itibar atfederek ve ifadelerine değer vererek aleyhimde sayfalarca rapor düzenliyor.

"NE TESADÜFTÜR Kİ..."
Bu kişiyi birkaç kere iftiralarından dolayı mahkum ettirdim. Ama ne fayda… Olan oldu. Kullanıldı. Ve hiç bir gazeteci siyasetçi merak etmedi. Cumhurbaşkanı’na çağrım o mektubu sosyal medyamdan da paylaştım. Tertemiz bir aileye ve geçmişe sahip insanı siyaseten zorlarken bile bir sınır vardır.

Tüm sınırlar aşıldığında kimsenin elinde bir şey kalmaz. İşte bu soruşturma O soruşturma. Ve ne tesadüftür ki şimdi yarın bu saçmalığa bir hukuk adamı olarak bir kez daha saygı göstermeliyim derken, bana bunu yapanlara bir kez bile beddua etmediğim halde… Talip Doğan Karlıbel’in ölüm haberi ofisime avukatı tarafından bildirilmiş. Eski bir Yargıtay Ceza Genel Kurul başkanı bilirkişi raporu verdi. Ve dedi ki bu dosya bu hale nasıl gelmiş. Anlatamamışsınız… Bilmem belki de bu gözaltı kararı anlatmamızı sağlar."  

 

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