Eski eşler yıllar sonra bir araya geldi! 'Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli'

Yönetmen Hamdi Alkan, iki kez evlenip boşandığı kızlarının annesi oyuncu Canan Hoşgör ile uzun süre sonra bir araya geldi. Çiftin kızları Zeynep Alkan, sürpriz buluşmadan fotoğraf paylaştı.

Eski eşler yıllar sonra bir araya geldi! 'Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli'

Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör, 1989 yılında dünyaevine girmiş, 1999'da boşanma kararı almıştı. 2006'da evliliklerine ikinci şans veren ünlü çift, 2012'de anlaşmalı olarak yeniden ayrılmıştı.

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Canan Hoşgör ile birlikteliğinden Zeynep ve Ayşe adında iki kızı bulunan 56 yaşındaki yönetmen, 2014 yılında oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile Roma'da nikâh masasına oturmuştu. İkili, Mart 2012'de tek celsede boşanmıştı.

"İYİ Kİ VARSINIZ AİLEM"

Babası Hamdi Alkan, annesi Canan Hoşgör ve kardeşi Ayşe Alkan ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Alkan'ın neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.

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24 yaşındaki Alkan, kalp emojisiyle birlikte "Yıllar sonra dördümüz bir araya geldik. Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli. İyi ki varsınız ailem" mesajını yazdı.

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