Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tesettüre girdi

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından tesettürlü karelerini paylaştı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tesettüre girdi

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan tesettüre girdi. Sosyal medya hesabından tesettürlü karelerini paylaşan ünlü isim sosyal medyayı salladı. Alkan'ın tesettürlü karelerine Ata Demirer'den yorum gecikmedi.

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Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör ile evliliğinden olan kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim.

Geçtiğimiz sezon Suvivor yarışmasına katılarak hayran kitlesini genişleten Zeynep Alkan, memleketine gidip fotoğraflar paylaştı.

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Sosyal medyada daha çok dikkat çekebilmek için Alkan, başına bir başörtüsü takıp tesettürlü fotoğraflar paylaşarak sosyal medyayı salladı.

Alkan'ın fotoğrafına pek çok kişi yorum yaparken, bu kişilerin arasında ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer de yer aldı. Demirer, "İşte Zeyno bu" yorumunu yaptı.

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Zeynep Alkan ise Ata Demirer'in yorumuna "Özümüz her zaman" diyerek karşılık verdi.

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