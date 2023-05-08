"Hamdi Alkan’ı düzenli olarak aldattım" demişti! Selen Görgüzel'den flaş açıklama

Şarkıcı Selen Görgüzel, Akmerkez'de objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım." açıklaması yaparak herkesi şoke eden ve sosyal medyada bir hayli tepki gören Görgüzel gazetecileri görünce adımlarını hızlandırıp, "Ne soracağınızı biliyorum. Artık konuşmayacağım. Ne zaman konuşsam olay oluyor" diyerek şaşırttı.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp açıklamalarda bulunan Görgüzel, "Her zamanki gibi yine yanlış anlaşıldım. Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım. Benim öyle bir şey yapmam mümkün mü? Beni tanıyan herkes bilir böyle bir şey yapmayacağımı. Ayrıca ben o röportajımda o cümleyi espri olsun diye kullandım" diyerek sitemde bulundu.

