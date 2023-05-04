Selen Görgüzel'den itiraf. Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu cesur tercihleriyle adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Görgüzel, "Cinsel hayatında başarısız mısın?" ve " Hamdi Alkan'ı aldattın mı?" sorularına tüm samimiyetiyle cevap verdi.

"İNSANLARIN EN ÇOK KALÇAMA BAKTIĞINI BİLİYORUM"

Cüretkar kıyafet tercihleriyle ve danslarıyla dikkatleri üzerine çeken Görgüzel, "Vücudunda en güvendiğin yer neresi? sorusuna "İnsanların en çok kalçama baktığını biliyorum, güzel olduğunu söylerler. Bir dönem kapatmak için çok uğraşıyordum. Allah o Jennifer Lopez'den razı olsun. O çıkıp gösterdikten sonra kalça moda olunca ondan sonra açmaya başladım. Kalçamda hiçbir estetik yok. Ben erkekte ilk gözlerine bakarım. Bir erkeğin başarılı olması bana çok çekici geliyor" yanıtını verdi.

"HAMDİ ALKAN'I DÜZENLİ OLARAK ALDATTIM"

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliği geçtiğimiz sene tek celsede biten Selen Görgüzel "Hamdi Alkan'ı aldattın mı?" sorusunun ardından sözlerine şöyle devam etti: "Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Hamdi'ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşime ne kadar yakışıklı adam baksana diyordum. Benim içim ve dışım birdir. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum."

Kalaycıoğlu'nun "Hamdi Alkan tarafından aldatıldın mı?" sorusuna da yanıt veren Görgüzel, "Bildiğim kadarıyla hayır. Aldattıysa da Allah belasını versin. Aldattıysa da kendisini aldatmıştır ama önceki eşim çok aldattı" şeklinde konuştu.