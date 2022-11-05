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Hazal Kaya'ya mahkemeden güzel haber. Eski ev sahibi ile davalık olmuştu

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya'nın eski ev sahibine açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme 7 aylık kira bedelinin oyuncuya iadesine karar verdi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 12:29
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Eski ev sahibi ile davalık olmuştu! Hazal Kaya'ya mahkemeden güzel haber

Hazal Kaya'ya mahkemeden güzel haber. Eski ev sahibi ile davalık olmuştu
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Oyuncu Hazal Kaya, eski ev sahibi ile davalık olmuştu. Mahkemeden ikinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya'ya güzel bir haber geldi.

Hazal Kaya, Göktürk’te kiraladığı evde ağır bir küf kokusu fark edince bu durumu ev sahibine bildirmiş ancak ev sahibinin evin tadilatına yanaşmaması üzerine de kira sözleşmesini feshetmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatılmış ve dava açılmıştı.

Hazal Kaya’nın avukatı Nail Gönenli’nin yürüttüğü dava kapsamında alınan bilirkişi raporlarında taşınmazın izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olduğuna, buna bağlı küf kokularının bulunması nedeniyle kira ilişkisinin haklı sebeple feshinin hukuka uygun olması sebebiyle 7 aylık kira bedelinin iadesinin gerektiği kanaatine varıldı.

Yargılamanın sonunda Hazal Kaya’nın alacaklı olduğuna karar verildi. Ev sahibi ise karara itiraz etti.
 

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