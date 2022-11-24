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Hazal Kaya'dan hamilelik itirafı

İkinci çocuğuna hamile olan oyuncu Hazal Kaya, katıldığı bir programda kilo itirafıyla şaşırttı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:37
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Hazal Kaya hamilelik sürecini anlattı

Hazal Kaya'dan hamilelik itirafı
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Oyuncu çift Ali Atay ve Hazal Kaya, ikinci kez anne-babalık sevinci yaşamak için gün sayıyor. 

'Doğal Olarak' adlı programa katılan Hazal Kaya "Kızımın adı Leyla Süreyya olacak gibi görünüyor. Ama kızımı görünce o esnada belki başka bir isim aklıma gelir diye bir pay bırakıyorum" dedi.

"DAHA RAHAT GEZEBİLMEK İÇİN KİLO VERDİM"

Hamilelik süreci hakkında bilgi veren Hazal Kaya kilo almasıyla ilgili "Ne kadar çok emziriyorsan o kadar çok kilo veriyorsun. Ama derdim kilo vermek değil. İlk hamileliğimde çok kilo aldım. Daha rahat gezebilmek için kilo verdim. Derdim daha rahat hareket edebilmek. Sezaryenle doğum yapınca dikişler nedeniyle fazla kilo sıkıntı oluyor. Şimdi daha planlı daha kontrollü gidebiliyorum" diyerek kilo kontrolüne dikkat ettiğini söyledi. 
 

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