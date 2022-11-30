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İkinci bebeğini bekleyen Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf

Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmiş, aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Çift şimdilerde ikinci kez aynı mutluluğu tatmaya hazırlanıyor. Hazal Kaya da sosyal medya hesabından karnı burnunda bir kareyi paylaştı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 23:23
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Oyuncu Hazal Kaya hamileliğine dair yeni bir kare paylaştı

İkinci bebeğini bekleyen Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf
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Oğlu Fikret Ali'yi 2019 yılında dünyaya getiren oyuncu, küçük oğlu henüz üç yaşına basmışken sevenlerine ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. 

ADI ‘LEYLA’ OLACAK

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci çocuğunun cinsiyetinin kız olduğunu açıklamış hatta bebeğine koyacağını ismi de duyurmuştu. Hazal Kaya, paylaşımında “Sürpriz yumurta yükleniyor, Leyla geliyor. İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz karnım bile çıkmadı daha” ifadelerini kullanmıştı.

KAYA'DAN YENİ PAYLAŞIM

Sevenleri tarafından sürekli olarak hamileliğine dair fotoğraf paylaşması beklenen Hazal Kaya yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Çok Güzel Hareketler Ekibi oyuncusu Aslı Kızmaz'ın çektiği bir karesini Instagram hesabından paylaşan Kaya, karnının belirgin bir şekilde görüldüğü kareye şu notu düştü:

"Fotoğrafı Aslı Kızmaz çekti. Çektiğinden beri de paylaşmamı istiyor ama ben hep unutuyorum. Kafamın bütün gücüyle çalıştığı günleri hepimiz özlüyoruz ama olsun. Fosforum, Omega 3’üm kızıma yarasın"

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