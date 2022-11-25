Hazal Kaya ile eşi Ali Atay doktor kontrolünde. Doğum için gün sayıyor

Kızı Leyla Süreyya'ya kavuşmak için gün sayan yedi aylık hamile olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Doktor kontrolüne geldiklerini ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Kaya randevuya yetişmek için acele ettiklerini belirtip "Doktor kontrolüne geldik arkadaşlar. Acelemiz var başka zaman konuşalım" dedi.

"KIZIMI GÖRÜNCE İSMİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİM"

'Doğal Olarak' adlı programa katılan Hazal Kaya "Kızımın adı Leyla Süreyya olacak gibi görünüyor. Ama kızımı görünce o esnada belki başka bir isim aklıma gelir diye bir pay bırakıyorum" demişti.