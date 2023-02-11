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Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum

Dünyaca ünlü Ganalı eski futbolcu Michael Essien, Hatay'da enkaz altında kalan ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:46
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Eski futbolcu Michael Essien'den enkaz altında kalan Atsu hakkında paylaşım

Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve etkilenen 10 ilden birisi olan Hatay'da da büyük yıkım yaşandı.

Hatayspor forması giyen Atsu da enkaz altında kalanlar arasındaydı. 

Halen kendisine ulaşılamayan Ganalı futbolcuyla ilgili Chelsea'de beraber oynadığı eski futbolcu Essien'den mesaj geldi.

Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" ifadelerine yer verdi.

 

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