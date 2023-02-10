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Hataysporlu Atsu enkazdan çıkarıldı mı? TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, enkaz altında kaldığı açıklanan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun son durumunu açıkladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 01:43
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Atsu enkazdan çıkarıldı mı

Hataysporlu Atsu enkazdan çıkarıldı mı? TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı
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Hataysporlu Atsu'nun kurtarılıp kurtarılmadığına dair net bir bilgiye ulaşılamazken TFF Başkanı Büyükekşi'den açıklama geldi.

Büyükekşi, "Kulüp başkanı Aydın beyle uzun bir görüşme yaptım. Sadece o değil, yardımcı antrenör var enkaz altında. 'Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtarıldığını ama Atsu mu değil mi tam bilinmediğini, ambulansa bindirildiğini' söyledi. Araştırıyoruz, hala haber alamadık. Gana Büyükelçiliği de arıyormuş, 'cevap da veremiyorum' diyor. Çıkarıldı hastaneye gönderildi, belli mi değil yoksa çıkarılma mı, netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler içindedir." dedi.

MALATYASPOR AÇIKLAMASI
Yeni Malatyaspor'un durumuyla ilgili de takımın teknik direktörü Yılmaz Vural'ın kendisini aradığını söyleyen Büyükekşi, "Bir rahatsızlıkları var. Kalecileri vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, eşine sabırlar dilerim. Onlar da, 'biz kötüyüz' diyorlar ama daha resmi bir şey yok. Telefonla görüşmeleri var onları da değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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