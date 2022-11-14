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Eski Masterchef yarışmacısı Burcu, İstiklal Caddesinde yaşadığı korkuyu paylaştı: 5 dakika uzaklıktaydık

Taksim'de bombalı saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nin yakınında dükkanı olan eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal, ölümden kıl payı kurtuldu. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Önal, "Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 17:46
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Eski Masterchef yarışmacısı Taksim'deki patlamadan nasıl kurtulduğunu anlattı

Eski Masterchef yarışmacısı Burcu, İstiklal Caddesinde yaşadığı korkuyu paylaştı: 5 dakika uzaklıktaydık
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Dün saat 16.20 civarında İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba ikisi çocuk 6 kişiyi hayattan koparırken 81 vatandaşımız yaralandı. Tarlabaşı'nda dükkanı bulunan eski MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal ise yaşadığı korkuyu anlattı.

 

"BUNU YAPAN İNSANLIĞA LANET OLSUN"

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasındaki başarısıyla hafızalara kazınan ve geçtiğimiz günlerde yarışmaya konuk olarak katılan Önal'ın patlamanın yaşandığı bölgeye 5 dakika uzaklıkta bir dükkanı bulunuyor. Patlama sesiyle büyük bir korku yaşayan Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben ve ailem iyiyiz ve yaşadığımız bu kabusun içinde buna sevinemiyoruz. Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık. Gerçekten bunu yapan insanlığa lanet olsun! Bunu Beyoğlu'ndaki ilk yaşayışımız değil, sonu da değil" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal, 12 yıl Uzak Doğu'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek MasterChef yarışmasına katılmıştı. MasterChef'in iddialı isimleri arasında yer alan Burcu Önal, uzun yıllardır Taksim Tarlabaşı'nda Uzak Doğu restoranı işletiyor.

Taksim'de PKK Terör Örgütü'nün üstlendiği bombalı saldırı sonrası, Türkiye yasa boğuldu. Birçok ünlü isim, Instagram hesabından siyah ekran paylaştı.

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