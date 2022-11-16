Taksim'deki bombacı terörist aylarca aramızda yaşamış

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştirilen Suriye Uyruklu terörist Ahlam Albashır hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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MAHALLELİ ONU ANLATTI

Beyoğlu'nu kana bulayan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in güvenlik zaafiyetlerinden faydalandığı ortaya çıktı. Suriye'den Türkiye'ye gelen cani, İstanbul'a yerleşmiş. Burada bir tekstil atölyesinde işe girmiş. Caninin yaşadığı Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'sinin sakinleri bombacıyla ilgili bildiklerini anlattı.

TELEFONLA SIK KONUŞURDU

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, "Kadın sürekli makyajlı ve bakımlıydı. Dar siyah pantolon giyiyordu. Hiç kimseyle konuşmaz sürekli telefonla oynardı. Karı koca olduğu söylendi. 4 aya yakın burada kaldılar. Son 1 hafta içerisinde de telefonla iletişimi artmıştı" ifadelerini kullandı.

20 KİŞİ OLUYORLARDI

Barış Özen ise "Kadını kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken oldu. Karı koca olarak burada çalışıyorlarmış. Sırt çantası yoktu poşet vardı elinde" derken, Cengiz Karaburun ise, "Bir ara 20 kişi oluyorlardı bazen 2 kişi oluyorlardı. Geceleri yatmaya geliyorlardı" diye konuştu.

6 KİŞİ ÖLDÜ 81 KİŞİ DE YARALANDI

Hain saldırıda 6 vatandaş hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların durumunu açıkladı. Koca, “Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor.” Açıklamasını yaptı.