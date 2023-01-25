Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun Ağabeyi ve yengesi evlerinde ölü bulundu

DHA’nın haberine göre; Doğukent Mahallesi 9'uncu Sokakta oturan Metin ve Naciye Dedeoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çiftin evlerine geldi.

Anahtarla eve giren çiftin kızları, babası Metin ve annesi Naciye Dedeoğlu'nu yatakta hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM SEBEPLERİ DOĞALGAZ OLABİLİR

Dedeoğlu çiftinin doğalgaz kaçağından ölmüş olabileceği ihtimali üzerine eve ARADAŞ ekipleri geldi.

Ekipler yaptıkları incelemede evde doğalgaz kaçağının olmadığını tespit etti.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Metin ve Naciye Dedeoğlu'nun cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Aynı zamanda MHP Kahramanmaraş 24'üncü dönem Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi ve yengesi olan Metin Dedeoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu.

Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu

Metin Dedeoğlu (69) - Naciye Dedeoğlu (72)