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MHP'den Emre Yüksel açıklaması. Sinan Ateş soruşturmasında gözaltına alınmıştı

Sinan Ateş suikastı soruşturmasında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel gözaltına alınmıştı. “MHP Genel Başkan Yardımcısının Özel Kalem’i Emre Yüksel gözaltına alındı.” başlığıyla yayınlanan haberler hakkında açıklama geldi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 17:08
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MHP'den Emre Yüksel açıklaması

MHP'den Emre Yüksel açıklaması. Sinan Ateş soruşturmasında gözaltına alınmıştı
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Sinan Ateş suikastı soruşturmasında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel gözaltına alındı. Emre Yüksel MHP'li Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olduğu iddia edilmişti.

MHP'den Emre Yüksel hakkındaki haberlerle ilgili açıklama geldi. Açıklamada Yüksel'in MHP'li Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olmadığı, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olduğu belirtildi.

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"25 Ocak 2023 tarihinde sosyal medya ve bazı haber sitelerinde, “MHP Genel Başkan Yardımcısının Özel Kalem’i Emre Yüksel gözaltına alındı.” başlığıyla yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcılarının Özel Kalem kadrosu olmadığı gibi Genel Merkezde veya TBMM MHP Grubunda herhangi bir sıfatla Emre YÜKSEL isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır. Geçmişte de böyle bir çalışanımız olmamıştır. Bu husus Devletin SGK kayıtlarından da açıkça anlaşılabilir. Haberler tamamıyla gerçek dışı olup kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz."
 

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