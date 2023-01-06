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  • Seçime kadar uykusuz kalacak. Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı

Seçime kadar uykusuz kalacak. Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada ''Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz'' açıklamasına yanıt İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'den geldi.  Çömez "Biz de yarın gidecekmişsiniz gibi çalışıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 08:33
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Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı

Seçime kadar uykusuz kalacak. Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı
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AKP Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette de dijitalleşmenin öncüsü olduklarını belirtti.

Erdoğan, AKP olarak kuruluşlarından bu yana geçen sürede, vatandaşla hep yakın iletişimde olduklarını hatırlattı ve ''Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz.'' dedi.

Soylu'ya yanıt İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'den geldi. Erdoğan'ın eski doktoru olan Çömez sosyal medya hesabından "Biz de “Yarın gidecekmişsiniz gibi çalışıyoruz” yanıtını verdi.

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AHMET
6.01.2023 08:49
bu adam kim ne iş yapar bilen varmı  
 
fatih
6.01.2023 08:47
vatandaş sen git de ekonominin içine tüküren tayyipe oy vermeye devam et ama sakın ağlama yoksa gözyaşların kadar döverim seni  
 
vatandaş
6.01.2023 08:43
85 yaşındaki Baykal'ı aday yaparsanız bilin ki Erdoğan'ın çalışmasına gerek yok çünkü millet ittifakına oy vermeyeceğim.  
 
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