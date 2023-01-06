Seçime kadar uykusuz kalacak. Eski sağ kolu Turhan Çömez Erdoğan'ın planını açıkladı

AKP Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette de dijitalleşmenin öncüsü olduklarını belirtti.

Erdoğan, AKP olarak kuruluşlarından bu yana geçen sürede, vatandaşla hep yakın iletişimde olduklarını hatırlattı ve ''Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz.'' dedi.

Soylu'ya yanıt İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'den geldi. Erdoğan'ın eski doktoru olan Çömez sosyal medya hesabından "Biz de “Yarın gidecekmişsiniz gibi çalışıyoruz” yanıtını verdi.