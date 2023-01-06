Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü

Turhan Çömez babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyurarak “Sevgili babam, Hasan Çömez, Hakk’ın Rahmetine kavuştu. Cenazesi (07/01/2023) yarın ikindi namazını müteakip, Gönen Paşaçiftlik Köyü’nde defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Dostlar sağolsun.” ifadelerini kullandı.
Turhan Çömez'in babası Hasan Çömez, 07/01/2023 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip, Gönen Paşaçiftlik Köyü’nde defnedilecek
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