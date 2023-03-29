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Eski Survivor yarışmacısını cezaevinde komaya soktular. Polise mukavemet suçundan tutuklanmıştı

Bir zamanlar Survivor'da yarışmacı olan ve agrasif hareketleriyle tanınan Taner Tolga Tarlacı tutuklu olduğu cezaevinde rahat durmadı. Yemek sırasında tartıştığı üç mahkum eski Survivor yarışmacısını komalık ettiler

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:50
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Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'yı cezaevinde komaya soktular

Eski Survivor yarışmacısını cezaevinde komaya soktular. Polise mukavemet suçundan tutuklanmıştı
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Bir dönem katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran, yarışmadan çıktıktan sonrada Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretlerle kısa bir süre gündemde kalan Taner Tolga Tarlacı Agrasif ve tuhaf davranışlarıyla dikkat çekmişti

Tarlacı geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde polise mukavemet suçundan tutuklanmış ve  hapse girmişti.

 

Taner Tolga Tarlacı şimdi ise cezaevinde rahat durmadı. OnurAkayMedya’nın iddiasına göre Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, yemek kuyruğun da tartıştığı diğer mahkumlar tarafından feci şekilde darp edildi.

Tarlacı'yı diğer mahkumlar ve gardiyanlar kurtardı. Dayak sonrası 3 gün gözetim altında tutulan Taner Tolga Tarlacı, daha sonra tek kişilik hücreye alındı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, görevli polise mukavemet suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

 

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