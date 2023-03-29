Eski Survivor yarışmacısını cezaevinde komaya soktular. Polise mukavemet suçundan tutuklanmıştı

Bir dönem katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran, yarışmadan çıktıktan sonrada Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretlerle kısa bir süre gündemde kalan Taner Tolga Tarlacı Agrasif ve tuhaf davranışlarıyla dikkat çekmişti

Tarlacı geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde polise mukavemet suçundan tutuklanmış ve hapse girmişti.

Taner Tolga Tarlacı şimdi ise cezaevinde rahat durmadı. OnurAkayMedya’nın iddiasına göre Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, yemek kuyruğun da tartıştığı diğer mahkumlar tarafından feci şekilde darp edildi.

Tarlacı'yı diğer mahkumlar ve gardiyanlar kurtardı. Dayak sonrası 3 gün gözetim altında tutulan Taner Tolga Tarlacı, daha sonra tek kişilik hücreye alındı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, görevli polise mukavemet suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.