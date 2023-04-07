7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Survivor'da kim elendi. İddialı yarışmacı adaya veda etti

Survivor'da kim elendi. İddialı yarışmacı adaya veda etti

Survivor'ın 61. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Survivor son bölümde yarışmacılar ödül oyununa çıktı daha sonra ise gece eleme heyecanı yaşandı. "Survivor kim elendi?" İşte tüm detaylar...

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 09:49
Takip Et

İddialı yarışmacı adaya veda etti! Survivor'da kim elendi

Survivor'da kim elendi. İddialı yarışmacı adaya veda etti
+
Aa
-

4 Nisan'da Survivor eleme adayları belirlenirken, önce dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımın da mücadele ettiği bu heyecan dolu yarışta, kıyasıya bir rekabet yaşandı. Sonunda kazanan taraf, bir hafta boyunca dokunulmazlık kalkanına sahip oldu ve elenme riskinden uzaklaştı.

ELEME ADAYLARI VE SMS OYLAMASI

Kaybeden takımın oyuncuları arasında yapılan oylama sonucunda, en çok oy alan iki yarışmacı Survivor eleme adayı oldu. İsimlerin açıklanmasının ardından, halk oylamasına geçildi ve seyirciler SMS yoluyla oylarını kullanarak favori yarışmacılarını destekledi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 

4 Nisan Survivor eleme gecesi büyük bir gerilime sahne oldu. SMS oylaması öncesinde survivor yarışmacılarının kendi arasında verdiği oylar neticesinde elenecek adaylar belirlendi. Buna göre oylamada, Murat Eken, Aziz, Barış ve Alper Rende olarak elenecek adaylar listesine girdi. 

Survivor'ın 61. bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Survivor son bölümde yarışmacılar ödül oyununa çıktı daha sonra ise gece eleme heyecanı yaşandı. Yapılan oylama sonucu en az SMS alan kişi Alper Rende oldu ve yarışmaya veda etti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 

Survivor'da yarışmacılar çamurlu havuzda halkayı elde edebilmek için deyim yerindeyse savaş verdi. Survivor'ın belki de en zor oyununda galip gelen taraf ise kırmızı takım oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ÖNE ÇIKAN OLAYLARI 

Dokunulmazlık Oyunundaki Müthiş Mücadele: İki takım arasında yaşanan kıyasıya yarış, heyecanın doruklara ulaşmasına neden oldu. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetti.
Takım İçi Gerilimler: Eleme adaylarının belirlenmesi sürecinde yaşanan takım içi gerilimler, aday oyuncuların performansını etkiledi.

Sonuç olarak, 4 Nisan Survivor yarışmacılar arası oylama gecesi izleyenleri ekran başına kitledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
1
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
2
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
3
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
4
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
5
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
6
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
7
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿Göstericiler Macron’un favori restoranını ateşe verdiler
﻿Göstericiler Macron’un favori restoranını ateşe verdiler
﻿Göstericiler Macron’un favori restoranını ateşe verdiler
﻿Kanser savaşçıları böyle moral buldu
﻿Kanser savaşçıları böyle moral buldu
﻿Kanser savaşçıları böyle moral buldu
﻿Japon hükümeti, Merkez Bankasına yeni başkan atadı
﻿Japon hükümeti, Merkez Bankasına yeni başkan atadı
﻿Japon hükümeti, Merkez Bankasına yeni başkan atadı
﻿7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
﻿7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
﻿7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.