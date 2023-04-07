Survivor'da kim elendi. İddialı yarışmacı adaya veda etti

4 Nisan'da Survivor eleme adayları belirlenirken, önce dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımın da mücadele ettiği bu heyecan dolu yarışta, kıyasıya bir rekabet yaşandı. Sonunda kazanan taraf, bir hafta boyunca dokunulmazlık kalkanına sahip oldu ve elenme riskinden uzaklaştı.

ELEME ADAYLARI VE SMS OYLAMASI

Kaybeden takımın oyuncuları arasında yapılan oylama sonucunda, en çok oy alan iki yarışmacı Survivor eleme adayı oldu. İsimlerin açıklanmasının ardından, halk oylamasına geçildi ve seyirciler SMS yoluyla oylarını kullanarak favori yarışmacılarını destekledi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

4 Nisan Survivor eleme gecesi büyük bir gerilime sahne oldu. SMS oylaması öncesinde survivor yarışmacılarının kendi arasında verdiği oylar neticesinde elenecek adaylar belirlendi. Buna göre oylamada, Murat Eken, Aziz, Barış ve Alper Rende olarak elenecek adaylar listesine girdi.

Survivor'ın 61. bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Survivor son bölümde yarışmacılar ödül oyununa çıktı daha sonra ise gece eleme heyecanı yaşandı. Yapılan oylama sonucu en az SMS alan kişi Alper Rende oldu ve yarışmaya veda etti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar çamurlu havuzda halkayı elde edebilmek için deyim yerindeyse savaş verdi. Survivor'ın belki de en zor oyununda galip gelen taraf ise kırmızı takım oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ÖNE ÇIKAN OLAYLARI

Dokunulmazlık Oyunundaki Müthiş Mücadele: İki takım arasında yaşanan kıyasıya yarış, heyecanın doruklara ulaşmasına neden oldu. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetti.

Takım İçi Gerilimler: Eleme adaylarının belirlenmesi sürecinde yaşanan takım içi gerilimler, aday oyuncuların performansını etkiledi.

Sonuç olarak, 4 Nisan Survivor yarışmacılar arası oylama gecesi izleyenleri ekran başına kitledi.