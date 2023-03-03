Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor. Eski takımı ona talip oldu

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz bir takımın başına geçmeyen Sergen Yalçın'a, Süper Lig ekibinin kanca attığı başarılı futbol adamı ile kısa süre içerisinde temasa geçeceği öğrenildi.



SON ŞAMPİYONLUĞUNU ONUNLA YAŞAMIŞTI

Son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın ile yaşayan Beşiktaş, daha sonra Önder Karaveli ile kısa vadede çalışırken Valerien Ismael ile sezonun açılışını yaptı. Son olarak da Beşiltaş, Ismael'den sonra Şenol Güneş ile çalışmaya devam etti.

"BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yıprandığını ifade eden Yalçın "Beşiktaş taraftarına bir umut verdim. Siz bırak demediğiniz sürece bırakmayacağım dedim.

Biz duygusal insanlarız. Ancak bırakmak zorunda kaldım. Yıprandım. Beşiktaş'a zarar vermek istemedim.

Üzülüyoruz, belli edemiyoruz. Evde kendi kendimize yaşıyoruz. Ayrıldıktan sonra yurtdışından da teklifler geldi.

Katar falan o taraflardan. Ben kabul etmedim. 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Zaten 7-8 ayda anca kendimi topladım."



İLK İSİM SERGEN YALÇIN OLDU

Konyaspor, İlhan Palut'un ayrılığının ardından teknik direktörlüğe Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic getirilmişti.

49 yaşındaki hocayla birlikte çıktığı 5 maçlık periyottan puan çıkaramayan, gol dahi atamayan Konyaspor yönetimi başka isim arayışlarına geçti

İç Anadolu ekibinde bu kapsamda gündeme gelen ilk isim ise Sergen Yalçın oldu.

Daha önce Sergen Yalçın, Konyaspor'un başına geçtiği 2017-2018 sezonunda sıkıntılı periyoda karşın takımı ligde tutmayı başarmıştı.

