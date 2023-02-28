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Flaş iddia: Kurtar bizi Sergen Yalçın

Uzun süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 07:58
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Sergen Yalçın dönüyor mu? Teklif gitmiş

Flaş iddia: Kurtar bizi Sergen Yalçın
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra uzun süredir çalışmayan teknik direktör Sergen Yalçın, gelen teklifleri de kabul etmemişti.

Sergen Yalçın, Katar'dan ve iki Süper Lig kulübünden gelen teklifleri "Biraz dinlenmek istiyorum" diyerek geri çevirmişti.

Ancak Sergen Yalçın için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sürpriz bir kararla başarılı olmasına rağmen teknik direktör İlhan Palut'u göndererek, Sırp hoca Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor yönetiminin şimdi de Sergen Yalçın için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Konyasporlu taraftarlar, Palut'un gönderilmesinden sonra yönetime büyük tepki göstermişlerdi. 

Konyaspor'un Aleksandar Stanojevic'in yönetiminde 5 maçta gol bile atamadan yenilmesi bu tepkileri daha da artırdı.

Yönetimin de bunun üzerine yine teknik direktör değişikliğini gündeme aldığı ve ilk hedef olarak Sergen Yalçın'ı belirlediği ileri sürüldü. Yalçın'a dolaylı yoldan ilk teklifin yapıldığı da iddia edildi.

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