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TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan'dan Hamit Altıntop'a ağır suçlama: Şenol Güneş'in kuyusunu kazdılar

Milli Takım eski sorumlusu Selim Soydan, halefi Hamit Altıntop hakkında ağır bir ithamda bulundu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 20:44
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Eski TFF Yöneticisi Selim Soydan, Hamit Altıntop için, "Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü" dedi

TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan'dan Hamit Altıntop'a ağır suçlama: Şenol Güneş'in kuyusunu kazdılar
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde önce Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmış sonra ise Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olmuştu. Milliler, B Ligi'ne yükselmeyi garantilemiş olsa da teknik direktör Stefan Kuntz'un kadro tercihi ve takıma oynattığı futbol büyük tepki toplamıştı. TFF Eski Yöneticisi Selim Soydan, Ay-Yıldızlılar'da yaşananları değerlendirirken, Hamit Altıntop ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Soydan'ın Şenol Güneş ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Milli Takım eski sorumlusu Selim Soydan, halefi Hamit Altıntop hakkında ağır bir ithamda bulundu. Sabah gazetesinde soru-cevap yapan Soydan, Altıntop'u "Şenol Güneş'in ve eski yönetimin kuyusunu kazmakla" suçladı.

TFF Eski Yöneticisi Selim Soydan millilerin son durumunu Sabah'a değerlendirirken, çarpıcı eleştiriler yaptı.

"Hafta sonu önemli bir derbi var. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sizce maçı kim kazanır? Niçin?"

İki takım da iç sahada agresif şekilde seyirci desteğini arkasına alınca bambaşka bir kimliğe bürünen ama kendine denk takımlara karşı gol geciktikçe oyun planı bozulan ekipler… Beşiktaş seyirci farkıyla daha avantajlı. Ancak Fenerbahçe erken bir golle Beşiktaş'ın ve tribünlerin gazını alırsa çok farklı bir maç izleyebiliriz.

"HİÇ BEDEL ÖDEMEYECEKLER Mİ?"

"Milli Takım'ın Faroe Adaları'na yenilmesi olay oldu. Bu gerçekten çok tepki çekecek bir sonuç mu?"

Başımıza gelen; Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek bir felaket. Ama maalesef Türk futbolunu yönetenler bunun farkında değiller. Fransa'yı 2-0, Rusya'yı 3-2, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenmiş; Hırvatistan ve Almanya ile 3-3 berabere kalmış bir Milli Takım bıraktık biz Şenol Güneş'le beraber.

Şimdi bu başarılar 2 sene önce kazanılmamış gibi davranıp, "Enkaz devraldık" edebiyatı yapıyorlar. Ama Türk futbol kamuoyu bunu yemez. Biz 2022 Dünya Kupası elemelerinde birkaç kötü sonucun ardından bedel ödemekten kaçmadık ve görevi bıraktık. Şimdi sorarım size; şu rezil tabloyu yaratanlar hiç bedel ödemeyecekler mi?

"KAZMA KÜREK İŞLERİ..."

"TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un masaya vura vura yaptığı konuşma büyük tepki gördü. Siz de bu görevi yaptınız. Hamit Altıntop'u da çok yakından tanıyorsunuz. Bu konuşma için yorumunuz nedir?"

Hamit kardeşimi iyi tanırım, aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü. Gördüğüm kadarıyla kazma kürek işleri umduğu kadar iyi gitmemiş.

"SANKİ TAKIMA JESUS YA DA GUARDIOLA'YI GETİRECEKLERDİ"

"Teknik direktör Stefan Kuntz'a da gelelim. Kovulmalı mı sizce gerçekten? Türkiye sürekli teknik adam mı değiştirmeli?"

En çok neye yanarım biliyor musunuz? Şenol Güneş'in takımı toparlamasına, Milli Takım'ı play-off'a taşımasına 2 maç tahammül gösteremeyenler, sanki Jorge Jesus veya Guardiola'yı göreve getirecekmiş gibi bir edayla bula bula Kuntz'u buldular. Başımıza da en büyük çorabı ördüler. Kuntz için 'sistem mistem' diyenler, Şenol Güneş'e şunun 10'da 1'i kadar destek vermediler.

 

 

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