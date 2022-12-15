Hamit Altıntop ilk kez konuştu. Bakın elini neden masaya vurmuş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, bir panelde açıklamalarda bulundu. Altıntop, Faroe Adaları ile oynanan maçtan sonra elini masaya vurarak medyayı suçlamasıyla ilgili de ilk kez konuştu.

Üst seviye oyuncu yetiştirmenin önemine değinen Hamin Altıntop, "Yıldız demek; fedakarlık, inanmak, sorumluluk almak, sahiplenmek, bu benim için en önemlisi, severek yapmak ve taktir beklememek demek. Yıldız demek budur. Evet, ülkemizde her kardeşimiz yıldızdır. Burada bizim sorumluluğumuz, onları ne kadar fazla parlatabiliriz veya daha yüksekte onları destekleyebiliriz. Bu da tek başına olacak bir şey değil. Çevre, aile ve arkadaşlar da önemli. En önemli faktör de hoca." dedi.

Teknik direktörlerin hangi şartlarda çalıştığını bildiklerini, teknik adamların Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında son yıllarda inanılmaz mesafe kat edip kendilerini geliştirdiklerini aktaran Altıntop, "Maalesef en iyi imkanlarla çalışmıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının okul sistemimizle beraber futbola, spora ne kadar önem verdiğini, desteklediğini de görüyorum. Bütün branşlar için geçerli bu." diye konuştu.

Türkiye'de spor kültürünün çok fazla yaygın olmadığını ve ailelerin futbolcuları çok iyi yönlendiremediğini kaydeden Altıntop, altyapı antrenörlerinin maaşlarının düşük olmasına ilişkin bir soru üzerine, şunları dile getirdi:

"Hangi şartlarda çalıştıklarını biliyoruz. Çok iyi şartlar değil. İlişkiler her zaman iki taraflıdır. Anterörler Birliği var. Hocalarımız da rekabet içinde bazı değerleri maalesef kaybediyor. Beraber hareket etme konusunda maalesef çok iyi değiliz. Bu şahsi fikrim. Teknik direktörler beraber hareket etse, her şartı kabul etmese ve birlik olsalar, kulüplere, federasyonlara başvuruda bulunsalar, direnseler, sorgulasalar, sahiplenseler, o zaman inanın sorası da değişecektir. Bu kulüplerimiz için de geçerli. Beraber hareket etmede çok verimli olamıyoruz. Ben maddi ve manevi olarak futboldan çok şey kazandım. İnşallah yarın da böyle olacak. Ben bunun hayırlı olmasını ve herkese fayda sağlamasını istiyorum. Böyle hareket etmezsek, aynı yerde duracak, istikrar yakalayamayacağız."

Hamit Altıntop, Yılmaz Vural'ın, bir röportaj esnasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a destek vererek, elini masaya vurduğunu hatırlatması üzerine, göründüğü gibi bir niyetinin olmadığını, asla birilerine haber gönderme kastı bulunmadığını ifade etti.

"Yarın bu pozisyonda olmayabilirim. Kriterler gereği hocaya saygı duyulması gerektiğini, bu yaklaşımın böyle olmadığını, Türk futboluyla yatıp kalkan bir insan olarak, yönetim olarak bir yerde, oradaki insana sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum." diyen Altıntop, yeri geldiğinde fatura kesilebileceğini, bunların da görevlerini olduğunu, ancak orada algı yaratmaya karşı olduğunu belirtmeye çalıştığını söyledi.

Ayrıca o röportajda medya oyunundan bahsettiğini hatırlatan Altıntop, "Medya oyunu da maalesef işimizi kolaylaştırmıyor. Bazen kontrolü kaybedebiliyoruz. Altay-Göztepe maçındaki gibi adrenalin yükselebiliyor ve maalesef kötü görüntüler ortaya çıkabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.