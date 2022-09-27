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E- devlette üye olduğu partiyi gören esnaf şok geçirdi. Öğrenir öğrenmez bakın ne yaptı

E-Devlet’ten siyasi parti üyeliğini kontrol eden bir esnafın, isteği dışında AKP’ye üye yapıldığı ortaya çıktı. Esnaf hemen üyeliğini sildirdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 11:33
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Esnaf bilgisi dışında E- Devlet'te AKP'ye üye olduğunu fark etti. Üyeliği hemen sildirdi

E- devlette üye olduğu partiyi gören esnaf şok geçirdi. Öğrenir öğrenmez bakın ne yaptı
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E-Devlet’ten siyasi parti üyeliğini kontrol eden bir esnafın, bilgisi ve isteği dışında AKP’ye üye yapıldığı öne sürüldü.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir esnafın bilgisi ve isteği dışında AKP üyesi yapıldığını aktardı.

İddiaya göre bir esnaf E-Devlet’ten siyasi parti üyeliğini kontrol edince şoke oldu. Esnaf, bilgisi ve isteği dışında AKP’ye üye yapıldığını fark etti.

CHP’li Uğur Kalkan da esnafa yardımcı olarak AKP üyeliğini sildi.

Yaptığı paylaşımda esnafın 2013 yılından beri AKP üyesi olarak gözüktüğünü belirten Kalkan, “Sebahattin Abi esnaf bir abimiz. AKP’nin kapısından içeri adım atmadığını söylüyor. Öte yandan da AKP üyesi gözüküyor. O'nun da üyeliğini iptal etmek bize nasip oldu. Kendisini de partimize üye yapacağız” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAMLIĞIA YARDIM İÇİN BAŞVURAN KADIN DA AKP ÜYESİ YAPILMIŞTI

Gazete Duvar’dan Cihan Başakçıoğlu’nun haberine göre; İzmir Buca’da yaşayan Emine Akbaba, geçtiğimiz yıl telefonuna gelen, “Ailemize hoş geldiniz. Üyelik işlemleriniz başarıyla gerçekleştirilmiştir” mesajıyla AKP Buca İlçe Teşkilatı’na üye yapıldığını öğrenmişti.

e- DEVLET’TEN KONTROL EDİNCE GÖRDÜ

Mesajın ardından e-Devlet’ten parti üyeliği olup olmadığını sorgulayan Akbaba, AKP Buca İlçe Teşkilatı’nda aktif üyeliğinin bulunduğunu fark etmişti. Akbaba, e-Devlet üzerinden parti üyeliğinden istifa etmişti.

“PARTİYE YARDIM BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞSSUNUZ”

Telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra skandal ortaya çıkmıştı. AKP Buca İlçe Teşkilatı tarafından aranan Akbaba’ya bir yetkili, “2021 yılında partimize maddi yardım başvurusunda bulunmuşsunuz. Teşkilatımıza gelmişsiniz. O sırada da üyelik başvurusu yapmışsınız. 2022 yılı mart ayında da sistem üyeliğinizi güncellemiş” demişti.

PARTİ ÜYELİĞİ YAPTIRMAK İSTEYİNCE AKP ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan 41 yıllık öğretmen Ömer Arslan, emekli olduktan sonra görüşlerine yakın olan bir siyasi partiye üye olmak istemişti. Ancak Arslan, üye olmak için gittiği siyasi partinin genel merkezinde AK Parti'ye üye olduğunu

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ghost
27.09.2022 11:53
demek ki devlet herkesi fişlemiş ., kime ne insanların siyasi görüşlerinden ., bugün a partili olur yarın b insanların görüşleri değişemez mi ? illada birine tapmaları mı gerekiyor ?  
 
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