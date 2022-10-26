Hemen E-Devlet’e girip bunu kontrol edin. Cezası 2 bin 673 lira

E-Devlet’te taşındıktan sonra ikametgâhını bildirmeyenlere ceza uygulanacağı açıklandı. Vatandaşların taşındıktan sonra 20 işgünü içerisinde e-Devlet'ten veya ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen taşındığını belirtmesi ve yeni ikametgahını bildirmesi gerekiyor.

Zamanında bildirilmeyen adres değişikliğinin ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğu gerekçesiyle kişilere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilmektedir.

Bildirim ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden gerçekleştirile bilinmektedir.

GSM operatörleri tarafından sağlanan mobil imza ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika ile e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemini kullanarak da yapılmaktadır.

5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için; adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128,00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2673,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.