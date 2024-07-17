Zam farkını gören emekliler şoka girdi! Kimi 27 lira kimi 50 lira kimi 1000 lira zam aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zam farkını gören emekliler şoka girdi! Kimi 27 lira kimi 50 lira kimi 1000 lira zam aldı

En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500'e çıkarılması ile 2 bin 500 lira zam alan emekliler zam faklarını öğrenince büyük şok yaşadı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş emeklilerin zam geldi diye sevinmemesi gerektiğini, birçok emeklinin zammının sadece 27 lira olduğunu söyledi.

ZAM FARKINI GÖREN EMEKLİLER İKİNCİ KEZ YIKILDI

Zam aldıklarını sanan emeklilere kötü haberi SGK uzmanı İsa Karakaş verdi. Karakaş son yapılan 2 bin 500 liralık düzeltme sonucu milyonlarca emekli sadece 27 lira zam alacağını söyledi.

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Temmuz'da emekliye yapılan yüzde 24.73 oranında zammın ardından milyonlar emeklinin zam alamayacağının öğrenilmesinin ardından en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. SGK uzmanı İsa Karakaş yaptığı değerlendirmede bu artışın 3 milyon 700 bin emeklinin aldığı maaşı değiştireceğini ancak aynı oranda değiştirmeyeceğini vurguladı.

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O EMEKLİ 27 TL ZAM ALDI

TGRT Haber TV'de açıklamalarını devam eden İsa Karakaş 2019 yılı öncesinde böyle bir uygulama olmadığını hatırlattı Günümüzde 5 bin 600 TL kök maaş alan bir emekliye 6 bin TL sosyal yardım yapılarak 12 bin 500 TL verildiğini vurguladı. Diğer bir emeklinin ise 10 bin TL alması halinde alacağı desteğin 27 TL kadar olduğunu belirtti.

İŞTE ZAM ORANLARI

Yeni kök maaşa ilişkin SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu şekilde paylaştı;

-3 milyon 700 bin emeklinin hepsi 2 bin 500 lira alamayacak.

-Kök maaşı 10 bin TL olan bir emekli 27 lira zam almış oldu.

-Kök maaşı 4 bin 700 lira ve 5 bin 750 lira olanlar yüzde yüzün üzerinde zam almış oldu. Maaşları iki katından fazla zamlanarak 12 bin 500 liraya çıktı.

-Kök maaşı 7,8, 9 bin olanların kimisi 50 lira , kimisi 1000 lira kimisi de 1500 lira zam almış oldu.

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