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Canlı yayındaki skandal mahkemede bitti. 4 çocuk annesi kadın ''Çocuk ama kocamdan iyi'' demişti

Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarında canlı yayınlanan Esra Erol'da adlı programda herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyledi ve ardından "Evdeki kocamdan iyi kendisi" ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:49
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Esra Erol'daki skandal mahkemede bitti. 4 çocuk annesi kadın ''Çocuk ama kocamdan iyi'' demişti

Canlı yayındaki skandal mahkemede bitti. 4 çocuk annesi kadın ''Çocuk ama kocamdan iyi'' demişti
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Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen programlarından olan Esra Erol'da skandal bir olay yaşandı. 

Programa Kahramanmaraş'tan katılan H.A., 6 yıllık karısı ve 4 çocuk annesi G.A.'ın TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki Ş.'e kaçtığını söyledi. Sonrasında canlı yayına katılarak eşi Hasan ile yüzleşen G.A.'ın, "Ş. kocamdan iyi" ifadeleri herkesi şok etti. 

Şaşkına çeviren olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, '4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı' haberinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığını; 4 çocuğunu terk eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan, '4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı' başlıklı haberle ilgili açıklama yapıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

"Olayın duyulmasının hemen ardından Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğü ekiplerimiz konu ile ilgili ivedilikle inceleme başlatmıştır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstismara maruz kalan 16 yaşındaki çocuk hakkında gerekli incelemeler Şanlıurfa İl Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Habere konu olan kadın hakkında, 18 yaş altı olan erkek çocuğuna istismarda bulunması ve 2018, 2019, 2020 ve 2022 doğumlu 4 çocuğunu terk ederek hayati tehlike oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bakanlığımız hizmet modelleri kapsamında rehberlik verilen aileye ise psikososyal destek hizmeti sağlanmıştır. Torunlarının bakımını sağlamak istediğini belirten babaanne ve dedenin bu süreçte Bakanlığımız tarafından SED hizmeti ile desteklenmesi uygun görülmüştür. Süreci Bakanlık olarak yakından takip edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyleyerek, dinleyenlerin ağızlarını açık bıraktı. Karısının bulunması için Esra Erol'dan yardım isteyen adam, karısıyla telefonda konuştu. "Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım" diyen Gülizar, "Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum" dedi. 

Dinledikleri karşısında şoke olan Esra Erol, "Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri" dedi. Gülizar ise, "Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık" diyerek kocasına adeta sinir krizi geçirtti.

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Dilek dilek
20.11.2022 12:38
Herkes kadına atıp tutuyor yaptığı doğru değil ama zorba kocasının demekki artık ona gün yüzü göstermemesine daha fazla dayanamamış. Yani olay durduk yere olmamış.  
 
Ötüken
20.11.2022 12:34
17 yaşındaki çocuğu evlendirmek şuç değil ama 16 yaşında yani cocuk statüsünde birine kaçınca suç öyle mi ikiyüzlü bakanlık görevlileri.  
 
Ötüken
20.11.2022 12:32
Hop dedik hop.İlk çocuğunu 2018 de doğuran23 yaşındaki kişi normalde 17-18 inde evlenmiş oluyor.O evliliğe ses çıkarmayanların konuşmaya hakkı yoktur.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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