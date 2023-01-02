Kuşum Aydın yine bıçak altına yatacak. Estetik yüzünden tanınmaz halde

Kamuoyunda 'Kuşum Aydın' olarak tanınan şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Kilo aldığı görülen şarkıcı, zamana yenildiğini belirterek “2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" dedi.

"ARTIK YENİLENME ZAMANI GELDİ"

Temizmagazin'de yer alan habere göre; Aydın estetiklerle ilgili de konuşarak şunları söyledi:

"Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50’si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım.”

