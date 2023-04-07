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Kuşum Aydın'ın son hali gündem oldu. '2023’te yenileneceğim' demişti

90'lı yıllara damga vuran 'Kuşum Aydın' lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, yaptırdığı estetiklerle dikkat çekiyor. Aldığı kiloları verdiği gözlemlenen Kuşum Aydın'ın son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:41
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Kuşum Aydın '2023’te yenileneceğim' demişti! Son hali gündem oldu

Kuşum Aydın'ın son hali gündem oldu. '2023’te yenileneceğim' demişti
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90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren Kuşum Aydın, geçtiğimiz kasım ayında '2. Sayfa’ programına konuk olmuş, son haliyle herkesi şaşırtmıştı. Geçirdiği estetik operasyonlardan sonra adeta bambaşka biri olan ve kilo alan ünlü şarkıcı, bu halinden memnun değildi.

"TELEVİZYON KARİYERİM BİTTİ"

Görenlerin tanımakta zorlandığı 57 yaşındaki şarkıcı, daha önce yaptırdığı yüz dolgusundan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatmıştı.

"Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum. Yaptırdığım dolgudan dolayı oluşan deformeden dolayı iki tane programım iptal oldu. üzümdeki deformasyon işlerime engel oldu. İnsanlar benim için yapmasaymış diyormuş. Ben aldım zaten cezamı. Botoksu bilmiyorum ama dolgu yaptırmayın derim. Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi içeride patlarmış."

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Kuşum Aydın, canlı yayındaki açıklamasında, "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Usul usul yanına gidin, 'Burada olmanı hiç istemiyordu' deyin dedim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar. Göz göre göre ekmeğimle oynayan insanlar var. Çok ağır ekmekle oynayanlar var" şeklinde konuşmuştu.

"MİDE KÜÇÜLTÜP KİLO VERMEM LAZIM"

"2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" diyen ünlü isim, "Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum, onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Sanat camiasının yüzde 50’si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve 'estetik mağduru' haberleriyle gündeme gelen Kuşum Aydın, dediğini yaptı ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"ZAYIFLADIM AMA YOLUN YARISINDAYIM"

Kilo verdiği gözlenen şarkıcı, "Evet, zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" mesajını yazdı. Kuşum Aydın'a takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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