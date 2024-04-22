Kuşum Aydın'ın yüzüne ne oldu?

Gün olmuyor ki ünlüler ameliyat veya operasyon sonrasında görüntülenmesin.
Bu görüntülenenler arasına Kuşum Aydın da katıldı.
Kuşum Aydın, Nişantaşı’nda görüntülendi.
Göz nezlesi olduğu için doktora geldiğini anlatan şarkıcı magazin gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Kuşum Aydın'ın yakın çekimdeki görüntüleri olay oldu.
"Nasıl kamufüle etsem" diyen Kuşum Aydın'ın bu sözlerden sonra güldüğü görüldü.
Sözlerinin devamında ünlü isim, "Ağlıyorum sizi gördüm" dedi.
"Alerji! Alerji" diyen Kuşum Aydın, "iyiyim, iyiyim" sözlerini kullandı.
Ünlü isim, "Bayram'dan çıktık yorgunduk şöyle bir Nişantası turu yapıyoruz" dedi.
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