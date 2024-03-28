Kuşum Aydın Tiktok'ta ateş püskürdü: Param bitti ayıp be

Kuşum Aydın, bir zamanlar televizyon dünyasının gözde isimlerinden biri olmasına karşın, günümüzde daha mütevazı ve halktan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Geçmişte fiziksel görünümündeki değişikliklerle adından söz ettiren ve bu süreci sosyal medya üzerinden aktif olarak paylaşan Aydın, en sonunda bir 'mucize krem' nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti.

Bu üründen umduğu sonuçları alamayan ünlü isim, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

SAĞLIKLI YAŞAM VE KİŞİSEL DÖNÜŞÜM PAYLAŞIMLARI

Aydın, daha önceki paylaşımlarında sağlıklı yaşam ve kişisel dönüşüm yolculuğuyla ilgili tavsiyelerde bulunmuştu.

"Hamur işi ve şeker yasak" diyerek kilo verme yöntemini takipçileriyle paylaşan Aydın, beş ay içinde 17 kilo kaybettiğini ve bunu tamamen doğal yollarla başardığını açıkladı.

'MUCİZE KREM' HÜSRANI

Aydın, 'mucize krem'lerle yaşadığı sorunları dile getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu kremlerin vaat ettikleri sonuçları sağlamadığını ve bu durumun kendisine mali zararlar verdiğini söyledi.

"Parayı aldılar, bitti, inanın bu çok ayıp" diyerek bu ürünleri satanları kınayan Aydın, aynı zamanda takipçilerini de bu tür ürünler konusunda uyardı.