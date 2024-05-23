Turşu neden yumuşar? İşte kıtır kıtır turşu yapmanızı sağlayacak lezzet sırrı

Turşu, sebze veya meyvelerin salamura içinde fermente edilmesiyle elde edilen bir turşulama yöntemiyle hazırlanan bir yiyecektir. Turşu yapılırken sebzeler veya meyveler salamura denilen su ve tuz karışımında bekletilerek doğal fermantasyon sürecine bırakılır. Bu süreçte, içerisinde bulunan bakteriler ve mayalar sayesinde turşu yumuşar ve karakteristik ekşi tadını alır.



Turşunun yumuşamasının temel sebeplerinden biri, salamura içindeki laktik asit bakterileridir. Bu bakteriler, sebzelerde bulunan şekerleri laktik aside dönüştürerek asidik bir ortam oluştururlar. Bu asidik ortam, sebzelerin dokusunu yumuşatır ve turşunun ekşi tadını oluşturur.

İşte turşunun yumuşamasının bazı sebepler;

Turşu kuracağınız malzemenin sıcak suda uzun süre bekleterek kaynattığınızda,

Turşu salamurasında çıtırlığı arttıracak kalsiyum klorür içeren herhangi bir madde kullanmadığınızda,

Tuzlu su/sirke çözeltisinin yeterince kuvvetli olmadığında,

Turşuyu kurduktan sonra yüksek sıcaklıkta muhafaza ettiğinizde ya da

Turşuyu hava geçirmez kavanozda saklamadığınızda içerisine bakteriler girerek yumuşaması kaçınılmaz olur.

Ancak, kıtır kıtır bir turşu yapmak istiyorsanız, kolay bir tarif var. İşte o tarif

TAM ÖLÇÜLÜ KARIŞIK TURŞU TARİFİ

Malzemeler:

2 kg kıl biber

2 kg kornişon salatalık

2 adet havuç

4 adet olgunlaşmamış domates

1 demet maydanoz

1 baş sarımsak

1 su bardağı sirke

6 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı şeker

Kaynamış soğumuş su

2 adet kapya biber

İstediğiniz kadar acı biber

Dilediğiniz malzemeler

KÜTÜR KÜTÜR TAM ÖLÇÜLÜ KARIŞIK TURŞU NASIL YAPILIR?

5 litre cam kavanoz için net ölçüler 6 yemek kaşığı kaya tuzu 1 yemek kaşığı şeker 1 su bardağı elma sirkesi 1 tatlı kaşığı limon tuzu bütün malzemeler tertemiz yıkanır biberler sap kısmından ayrılır ve dilediğiniz büyüklükte kesilir.

Salatalıklar özenle yıkanır içinde en çok toz toprak barındıran salatalıktır.

Suyu biraz durulduktan sonra mutlaka sirkeli suda bekletin ve tekrar tekrar yıkayın iki baş kısımlarından kesilmesi yeterli delmeye ya da iğnelemeye gerek yok.

Domates küçük ise kesmeye gerek yok ama büyükse dilimleyebilirsiniz havuçlar kabukları soyulur ve halka halka doğranır aynı şekilde kırmızı biberde halka doğranır sarımsak taneleri çok iri ise 2 bölüp kullanın.

Beş litrelik cam kavanoza 1 bas sarımsak kullanmanızı tavsiye edilir, malzemeleri karışık bir şekilde dolduralım.

Aralarına sarımsak atmayı unutmayın bidonun başına temizlenmiş ama sapları kopartılmamış maydanoz konur.

Bir kabın içerisine 6 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı sirke, 1 tatlı kaşığı limon tuzu konulur biraz kaynattığımız su ilave edilip tuzun erimesi sağlanır karışımı bidonun içine dökülür.

Kalan kısmı kaynamış soğumuş su ile doldurulur.

Kapağı sağlam bir şekilde kapatılır ve bir kaç kez ters düz yaparaktan çalkalanır, tuzlu su her yerine dağılsın.

Serin ve karanlık bir yerde saklayınız yaklaşık 20 günde olgunlaşacaktır. Eğer kısa sürede yemek isterseniz cam kavanoz da kaynar suyla yapabilirsiniz. Olgunlaştıktan sonra buzdolabına koymanıza gerek yok.

Kaynaklar: haber7.com, youtube.com, haberturk.com - Derleme: yenicaggazetesi.com.tr

Kaynak: HABER MERKEZİ