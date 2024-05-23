Özenle hasat ediliyor. Canan Karatay en sağlıklı besin diyerek önermişti

Kaynak: Haber Merkezi
Özenle hasat ediliyor. Canan Karatay en sağlıklı besin diyerek önermişti

Canan Karatay yaptığı açıklamada en sağlıklı besin olarak onu önermişti. Işgın özenle hasat ediliyor. Peki ışgın vücuda ne gibi faydalar sağlıyor? Işgın yemeğinin tarifi nasıldır?

Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Canan Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu belirtmişti.

IŞGIN YEMEĞİNİN TARİFİ

Soğanı yıkadıktan sonra küp küp doğrayın ve yağda kavurun. 4-5 kök ışkını doğrayın ve soğan karışımının içine ekleyin. Bir miktar tuz ekledikten sonra kavurmaya devam edin. Işkınları aşırı derecede kavurmadan üzerine yumurtaları kırın, kısa süre pişirin ve ocağın altını kapatın. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

Işkın otu hangi ayda çıkar?

Mayıs ayının ilk haftasından Haziran ayının ilk haftasına kadar geçen dar bir zamanda bulunan Işkın doğal olarak yetişir ve tohumlarıyla çoğalır. Hafif mayhoş bir tadı olan ışkının yenen kısmı genç sürgünleridir

Işgın Otu: Sağlık İçin Faydaları

Işgın otu, sağlık açısından birçok faydası bulunan bir bitkidir. Özellikle şeker ve tansiyon hastalıklarına iyi gelen ışgın otunun, aynı zamanda afrodizyak özelliğine de sahip olduğu bilinmektedir. Kabızlık sorununu gidermede etkili olan bu bitki, aynı zamanda astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, ishal, hemoroit ve ülser gibi sağlık sorunlarına da iyi gelmektedir.

maxresdefault-002.jpg

Işgın otunun sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendiren bu bitki, vücudu hastalıklara karşı korur. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı maddelerle savaşarak sağlıklı bir yaşam için önemli bir destek sağlar.

Ayrıca ışgın otu, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olurken, bağırsak sağlığını korur ve kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırır. Aynı zamanda anti-inflamatuar özelliği sayesinde vücuttaki iltihaplanmaları azaltarak sağlıklı bir sindirim sistemine katkıda bulunur.

İlgili Haberler
1 tutamı bile basuru yok ediyor! Meğer hazineyi yıllarca çöpe atarak hata yapmışız
1 tutamı bile basuru yok ediyor! Meğer hazineyi yıllarca çöpe atarak hata yapmışız
Turşu neden yumuşar? İşte kıtır kıtır turşu yapmanızı sağlayacak lezzet sırrı
Turşu neden yumuşar? İşte kıtır kıtır turşu yapmanızı sağlayacak lezzet sırrı
Et kavururken tencereye 1 bardak ekleyin! Lokum gibi oluyor asla dağılmıyor
Klozete 1 çorba kaşığı dökerseniz bakın ne işe yarıyor? Lekeleri temizleme yöntemi
Klozete 1 çorba kaşığı dökerseniz bakın ne işe yarıyor? Lekeleri temizleme yöntemi
Süt kaynatırken aklınızda bulunmalı! Bu teknikle süt asla taşmıyor ve dibi tutmuyor
Süt kaynatırken aklınızda bulunmalı! Bu teknikle süt asla taşmıyor ve dibi tutmuyor
Çiçek yapraklarını parlatan teknik! Bununla kalmayıp çiçeğin solmasını da durduruyor
Çiçek yapraklarını parlatan teknik! Bununla kalmayıp çiçeğin solmasını da durduruyor
Canan Karatay yıllardır gizlenen domates gerçeğini açıkladı! Birçok kişi yanılmış
Canan Karatay yıllardır gizlenen domates gerçeğini açıkladı! Birçok kişi yanılmış
Poğaçaya lezzet katan tüyo! Fırından çıkarır çıkarmaz bunları yapmalısınız
Poğaçaya lezzet katan tüyo! Fırından çıkarır çıkarmaz bunları yapmalısınız
Ayşe kadın fasulye Ayşe hanım olunca ev hanımları böyle saklamaya başladı! Fasulye nasıl saklanır?
Ayşe kadın fasulye Ayşe hanım olunca ev hanımları böyle saklamaya başladı! Fasulye nasıl saklanır?
Son Haberler
Beşiktaş'tan Semih ve Rashica açıklaması Spor
Beşiktaş'tan Semih ve Rashica açıklaması
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor Gündem
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Sefo konser verdi. Türkiye Kupası'nda şov başladı Spor
Sefo konser verdi. Türkiye Kupası'nda şov başladı
Manyas’ta unutulmaya yüz tutmuş Orta Asya gelenekleri tanıtıldı Yerel Haberler
Manyas’ta unutulmaya yüz tutmuş Orta Asya gelenekleri tanıtıldı
Naci Görür'den 4.4'lük Çorum depremi sonrası jet açıklama Gündem
Naci Görür'den 4.4'lük Çorum depremi sonrası jet açıklama
Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 yaralı
Galatasaray'da dev buluşma. Florya 'Fener ağlama' diye inledi Spor
Galatasaray'da dev buluşma. Florya 'Fener ağlama' diye inledi