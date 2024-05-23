Özenle hasat ediliyor. Canan Karatay en sağlıklı besin diyerek önermişti

Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Canan Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu belirtmişti.

IŞGIN YEMEĞİNİN TARİFİ

Soğanı yıkadıktan sonra küp küp doğrayın ve yağda kavurun. 4-5 kök ışkını doğrayın ve soğan karışımının içine ekleyin. Bir miktar tuz ekledikten sonra kavurmaya devam edin. Işkınları aşırı derecede kavurmadan üzerine yumurtaları kırın, kısa süre pişirin ve ocağın altını kapatın. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

Işkın otu hangi ayda çıkar?

Mayıs ayının ilk haftasından Haziran ayının ilk haftasına kadar geçen dar bir zamanda bulunan Işkın doğal olarak yetişir ve tohumlarıyla çoğalır. Hafif mayhoş bir tadı olan ışkının yenen kısmı genç sürgünleridir

Işgın Otu: Sağlık İçin Faydaları

Işgın otu, sağlık açısından birçok faydası bulunan bir bitkidir. Özellikle şeker ve tansiyon hastalıklarına iyi gelen ışgın otunun, aynı zamanda afrodizyak özelliğine de sahip olduğu bilinmektedir. Kabızlık sorununu gidermede etkili olan bu bitki, aynı zamanda astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, ishal, hemoroit ve ülser gibi sağlık sorunlarına da iyi gelmektedir.

Işgın otunun sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendiren bu bitki, vücudu hastalıklara karşı korur. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı maddelerle savaşarak sağlıklı bir yaşam için önemli bir destek sağlar.

Ayrıca ışgın otu, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olurken, bağırsak sağlığını korur ve kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırır. Aynı zamanda anti-inflamatuar özelliği sayesinde vücuttaki iltihaplanmaları azaltarak sağlıklı bir sindirim sistemine katkıda bulunur.