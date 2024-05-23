Yüzdeki istenmeyen tüy ve kılları yok etmeye yarayan 9 bitkisel yöntem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüzdeki istenmeyen tüy ve kılları yok etmeye yarayan 9 bitkisel yöntem

Yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak istiyorsanız evinizdeki doğal malzemelerle yapabileceğiniz bu tarifleri mutlaka deneyin! Bu tarifler sayesinde yüzünüzdeki istenmeyen tüy ve kıllardan kurtulabileceksiniz

Bu doğal tarifleri düzenli olarak uygulayarak, yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulabilir ve cildinizi kimyasallardan uzak tutabilirsiniz. Ancak, cildinizin hassasiyetine dikkat ederek bu tarifleri uygulamanız önemlidir. Ayrıca, eğer ciddi bir tüy sorununuz varsa, bir uzmana danışmanız faydalı olacaktır.

Haberciniz'deki bilgilere göre; Yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için evde doğal malzemelerle uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri deneyerek, cildinizi kimyasallardan uzak tutabilir ve istenmeyen tüylerden doğal yollarla kurtulabilirsiniz.

1. Yulaf ezmesi + bal + limon suyu

  • 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığı için harikadır ve özellikle peeling için iyidir. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında tüylerin dökülmesine de yardımcı olur. Tüm bu malzemeleri bir macun haline getirmeniz, kıllı bölgeye sürmeniz ve 15 dakika orada bekletmeniz gerekiyor. Haftada bir veya iki kez yapın. Yaklaşık bir ay sonra sonuçları görmeye başlayacaksınız.

2. Şeker + su + limon suyu

  • 1 su bardağı şeker
  • 1/4 bardak limon suyu
  • 1/4 su bardağı su

Doğal ağda olarak bilinen bu yöntem için 3 malzemeyi karıştırıp kaynatın ve macun haline getirin. Kılların olduğu bölgeye sürüp çekin. 1- 1,5 ayda bir tekrarlayın.

3. Papaya + süt

  • Yarım su bardağı papaya posası
  • 1 yemek kaşığı süt

Papaya , kıl köklerini genişletebilen ve kılların doğal olarak dökülmesini sağlayan bir enzim olan papain içerir . Ayrıca sütün içindeki laktik asit epidermisi ( cildin dış tabakası) yok ederek daha pürüzsüz, daha parlak bir ten rengine sahip olmanızı sağlar. Kalın bir macun yapmak için papayayı sütle karıştırın ve ardından yüzünüze uygulayın. Cildinize masaj yapın, yaklaşık 15 dakika bekletin ve ardından durulayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

4. Yumurta + şeker + mısır unu

  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • ½ yemek kaşığı mısır unu

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Bu malzemeleri bir kapta karıştırırsanız, epilasyon için etkili bir soyulabilir maske oluşturabilirsiniz. Yumurta akı cilt tonunuzu iyileştireceği ve yüzünüzde epilasyon sürecine yardımcı olan ince bir film oluşturacağı için burada çok önemlidir.

5. Nane çayı

  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı kuru nane
  • 4 veya 5 taze nane yaprağı (isteğe bağlı)

Nane çayının hafif hirsutizm için antiandrojenik bir unsur olarak etkili olduğu kanıtlanmıştır ve bu da yüzdeki istenmeyen tüyleri tamamen gidermeye yardımcı olabileceği anlamına gelir. Günde iki kez içtiğinizde hormonlarınızı dengeleyebilir ve kılların uzamasını azaltabilirsiniz.

6. Arpa + limon suyu + süt

  • 3 kaşık arpa tozu
  • 2 kaşık limon suyu
  • 3 kaşık süt

Misket limonu suyu cildinizin gözeneklerini sıkılaştırırken , arpa cildi eksfoliye edecek ve istenmeyen yüzdeki tüyleri temizleyerek büyümesini yavaşlatacak ve aynı zamanda cildi yumuşatacaktır. Malzemeleri karıştırıp kıl olan bölgeye haftada bir uygulayın. 15 dakika bekletip yıkayın.

7. Portakal ve limon

  • Kuru portakal kabuğu
  • Kuru limon kabuğu

Bu 2 meyve ile yoğun bir macun elde ettiğinizde, kılların rengini açabilecek ve cildinizdeki fazla deriyi kolayca pul pul dökebileceksiniz . Portakal kabuğu, cildi nemlendiren, cildinizin parlamasına yardımcı olan özelliklere sahiptir - hatta sivilce ve yara izlerini bile azaltabilir. Limon , kalan saçları ağartmaya ve hafifletmeye yardımcı olacaktır .

8. Zerdeçal + gram un + tuz + süt

  • 2 yemek kaşığı zerdeçal tozu
  • ½ su bardağı gram un
  • ½ su bardağı soğuk süt
  • 1 yemek kaşığı tuz

Hindistan'daki insanlar, istemeyen kılları gidermek için uzun süredir zerdeçal kullanıyor. Bu bileşen, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, yani çıkarma işlemi sırasında cildinizi koruyabilir. Karışıma tuz, süt ve gram unu ( birkaç peeling özelliği vardır ) eklediğinizde hepsini pürüzsüz bir macun haline getirebilir ve kurtulmak istediğiniz tüylü bölgeye uygulayabilirsiniz. 5 dakika hafifçe ovalayın, kurumasını bekleyin ve 10 dakika sonra durulayabilirsiniz. Haftalık olarak tekrarlayın.

9. Ham papaya + zerdeçal + gram un + aloe vera

  • 2 yemek kaşığı çiğ papaya ezmesi
  • 2 yemek kaşığı aloe vera jeli
  • 1 çay kaşığı zerdeçal tozu
  • 2 yemek kaşığı gram un

Aloe vera sizi UV ve gama radyasyonunun cilde vereceği zarardan koruyabilir ve jeli, tüy alma sürecinde size yardımcı olabilecek nemlendirici ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Bu bitkinin jelini diğer tüm bileşenlerle karıştırdığınızda (bu, daha önce ele aldığımız önemi taşır), yüzünüz için mükemmel macuna sahip olursunuz. Uygulayın ve yıkamadan önce 20 dakika orada bırakın. Haftada 3 ila 4 kez kullanın.

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