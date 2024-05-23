Muz çabuk mu kararıyor? Muzun 1 ay boyunca sağlam kalmasını sağlayan tüyo

Haber7'deki bilgilere göre; Muz, dünya genelinde en çok tüketilen meyvelerden biridir. Ancak muzun çabuk kararması ve bozulması birçok kişi için sorun olabilir. Özellikle muzun bir ay boyunca sağlam kalmasını sağlamak isteyenler için bazı tüyolar bulunmaktadır.



Bir video paylaşım sitesinde bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda muzların kararmasını önlemek için bir saklama tüyosu paylaşıldı. Ve paylaşılan bu videoda ki tüyo muzların yaklaşık bir ay boyunca en iyi haliyle muhafaza edilebildiği iddia edildi.

Muzların kararmasını önlediği iddia edilerek paylaşılan bu videoda tek yapmanız gereken muzu enlemesine ortadan ikiye keserek kabuğu üzerinde kalacak şekilde cam kavanozun içerisine yerleştirip kapağını kapatarak buzdolabında muhafaza etmek.

Bu şekilde muhafaza edilen muzlar 26 gün sonunda bile halen daha ilk günkü gibi taze ve kabuğu kararmamış şekilde kaldığı gözlemlendi. Muzların kararmasını önlemek için paylaşılan bu saklama tüyo videosunun altına birçok kullanıcı, bu saklama hilesini deneyerek memnun kaldıklarını ve sonucun onları da şaşırttıklarını ifade eden yorumlar bıraktı.

Video paylaşım sitesinde kısa zamanda viral hale gelen bu saklama hilesini deneyerek sizde muzların kararmasını önleyebilir ve uzun süreler en iyi şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Son olarak, muzu korumak için onu poşetleyebilirsiniz. Muzu poşetleyerek saklamak, etilen gazının yayılmasını engeller ve bu da muzun daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Ayrıca poşetlenmiş muzları buzdolabında saklamak, onların daha uzun süre dayanmasını sağlayabilir.

