1 tutamı bile basuru yok ediyor! Meğer hazineyi yıllarca çöpe atarak hata yapmışız

Hem sağlık hem de mutfakta kullanımıyla bilinen patlıcanın sapı, aslında basur gibi rahatsızlıkların doğal bir çözümü olabilir. Yapılan araştırmalar, patlıcan sapının basuru iyileştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Uzun yıllardır hazineyi çöpe atarak hata yapmışız.

Patlıcan sapının içerisinde bulunan antioksidanlar ve lifler, bağırsak sağlığını destekleyerek basur rahatsızlığının iyileşmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, patlıcan sapının anti-inflamatuar özellikleri sayesinde iltihaplanmayı azaltıcı etkisi bulunmaktadır.



Peki, patlıcan sapını nasıl kullanabiliriz?

Turkiyegazetesi'nin aktardığı bilgilere göre; Basur tedavisi için patlıcanın saplarını bıçakla soyun. Tencereye 1 litre kadar su ekleyin, patlıcanın saplarını kaynayan suya atın. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alın. 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Demlenirken tencerenin kapağını kapatın. Soğuyunca limon suyu ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız patlıcan sapı kürünü günde iki bardak içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca tüketmek yeterli. Bu süreçte acı biber, pul biber, domates, turşu gibi gıdalardan uzak durmalısınız. Düzenli olarak uygulanan bu kür uygulandığında hemoroidi geçirmek için olumlu etkileri var.

PATLICAN SAPININ BASUR ÜZERİNDEKİ FAYDALARI NELERDİR?



- Patlıcan sapı suyuyla hazırlanan kür basura (hemoroide) iyi geliyor. Patlıcan sapı suyu, basur probleminin çözümünde doğal tedavi olarak kullanılıyor.

- Patlıcan sağlarını kaynatıp içmek, son yıllarda basur tedavisinde kullanılan ve faydaları ile bizleri şaşırtan oldukça etkili ve doğal bir yöntem.

- Patlıcan sapı kürünü kullananların bu yöntem ile basur yani hemoroid probleminden kurtulmaları bu yararını bize kanıtlıyor.

- Basur için ilaçlar, ameliyat ve lazer gibi birçok tedavi yöntemi mevcut. Ancak bunun öncesinde patlıcan sapı kürünü denemekte fayda var.

- Patlıcan sapı ayrıca suyu pamuk yardımıyla yüze sürüldüğünde cildi parlatıyor. Aynı şekilde saça sürülen patlıcan suyu hem saçı parlatıyor hem de saçların güçlenmesini

sağlıyor.

- Patlıcan sapının suyu, nikotinin etkisini azaltıyor. Sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlıyor.

- Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olan patlıcan sapı suyu, tuvalete çıkmayı kolaylaştırıyor.

- Patlıcan sapı suyu aynı zamanda insülin direncini dengeliyor, vücuttaki toksinlerin atılmasında ise büyük katkı sağlıyor.