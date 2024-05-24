Sokak usulü haşlanmış mısır nasıl yapılır? İşte mısırın lezzetini artıracak püf noktası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sokak usulü haşlanmış mısır nasıl yapılır? İşte mısırın lezzetini artıracak püf noktası

Sokak usulü haşlanmış mısır tarifi: İşte lezzetli haşlanmış mısır tarifinin püf noktaları

Sokak usulü haşlanmış mısır, yaz aylarının vazgeçilmez atıştırmalıklarından biridir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan haşlanmış mısırın yapımı oldukça kolaydır. Ancak mısırın lezzetini artıracak bazı püf noktaları bulunmaktadır.

Öncelikle kullanılacak olan mısırların taze ve olgun olmasına dikkat edilmelidir. Taze ve olgun mısırlar, daha lezzetli bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Mısırları satın alırken kabuklarının yeşil ve taze olduğundan emin olunmalıdır.


Mısırları haşlamadan önce bol suyla iyice yıkamak da önemlidir. Bu sayede üzerlerindeki kir ve tozdan arınarak daha temiz bir şekilde haşlanacaklardır.

İŞTE HAŞLANMIŞ MISIR TARİFİ

Süt Mısır Haşlama (Püf Noktalarıyla) Tarifi İçin Malzemeler

Kişi sayısınca süt mısır
Mısırları geçecek kadar kaynamış sıcak su
1 tatlı kaşığı şeker

Süt Mısır Haşlama (Püf Noktalarıyla) Tarifi Nasıl Yapılır?

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Mısırların kabuklarını soyuyoruz yapışan püsküllerini ayırıyoruz.
Düdüklü tencerenin ebatına göre mısırları tüm yada bir kaç parçaya ayırıp tencereye yerleştiriyoruz aralarına soyduğumuz mısır kabuklarını yerleştiriyoruz.
Üzerine mısırların üzerini bir parmak geçecek kadar kaynayan suyu ilave edip şekerini de attıktan sonra düdüklünün kapağını kapatıyoruz.
Düdüklü fıslamaya başladıktan 15-20 dakika sonra altını kapatıp on dakika tencerenin kapağını açmadan dinlendiriyoruz.
Sonrasında mısırlar servise hazır hale geliyor.
Notlar: eğer gerçek süt mısırsa bu sürede pişmiş oluyor.
Normal tencerede bile önce kaynamış suyu koyup sonra mısırları atarsak maksimum 25 dakika da süt mısırlar pişmiş olur.
Eğer bu sürede pişmemiş ise aldığımız mısırlar kartlaşmış demektir.
Yeniden düdüklüyü ocağa alıp 15-20 dakika kadar pişiriyoruz

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