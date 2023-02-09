Hatayspor Asbaşkanı'ndan şoke eden sözler: Yağmaya başlandı, korkutarak malzeme çalanlar var

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, dün gece TELE 1'de katıldığı canlı yayında Hatay'daki son durumu aktardı.
Sunar, kentteki durumu anlatırken "Yağmaya başlandı. Tehditlerle, korkutarak insanların ellerindeki malzemeleri çalıyor. Burada ilginç olaylar yaşanıyor ama yansımıyor. Hatay çok kötü durumda" diye konuştu.
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