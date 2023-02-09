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Hatayspor Asbaşkanı'ndan şoke eden sözler: Yağmaya başlandı, korkutarak malzeme çalanlar var

Canlı yayına konuk olan Hatayspor asbaşkanı Ethem Sunar, malzemelerin çalındığını ve yağmaların olduğunu vurguladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:33
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Ethem Sunar'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Hatayspor Asbaşkanı'ndan şoke eden sözler: Yağmaya başlandı, korkutarak malzeme çalanlar var
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Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, dün gece TELE 1'de katıldığı canlı yayında Hatay'daki son durumu aktardı. 

Sunar, kentteki durumu anlatırken "Yağmaya başlandı. Tehditlerle, korkutarak insanların ellerindeki malzemeleri çalıyor. Burada ilginç olaylar yaşanıyor ama yansımıyor. Hatay çok kötü durumda" diye konuştu. 

 

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Emekli
9.02.2023 13:20
Mesaj atanı tutuklayan olmayan adalet yagmacıyı salıyor ilginç deyılmi  
 
Zahide
9.02.2023 13:09
Her şartta amaçları sadece kaçmak.yağmalamak olan bu tipleri sınırdışı edin kendi ülkesi uğraşsın,zaten bu böyledir bir kargaşa anında yağmaya girişen hep yabancılar olur kimse almaz o yuzden  
 
Seher
9.02.2023 13:08
Suriyelileri Hatay bölgesinden ülkelerine gönderin sınır dışı yapın Esat a seslenin gelsin alsın vatandaşlarını özür dileyin gönderin gerekirse burdan onlarada yardım göndeririz kendi devleti alsın  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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