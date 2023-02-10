Yağmacılar yardım araçlarının önünü kesip tehditler savuruyor. Yakalamak için daha ne duruyorsunuz

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde her geçen gün can kaybı artıyor.

Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ederken Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar da deprem bölgesine ulaşıyor.

Depremin en çok etkilendiği bölgelerden Hatay’da yağma görüntüleri ardı ardına geliyor.

Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, bir grup yardım tırlarını önünü keserek eşyaları yağmalamaya çalışıyor.

Videoda yer alan konuşmalarda gaspçılardan birinin “Seni buradan geçirmeyeceğiz. Demin birisi geldi indirdik, seni de indireceğiz. Ya seve seve... Eşyaları bize vereceksin” dediği duyuluyor.

YAĞMA OLAYLARI ARIYOR

Öte yandan Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan da yağma görüntüleri geliyor. Marketlerde ihtiyaç dışı birçok teknolojik alet yağmalanıyor. Özellikle Suriyelilerin yoğun olduğu Hatay’da yağma videolarının ardı arkası kesilmiyor. Yine Hatay'da bir telefoncunu yağmalanma videoları ortaya çıkmıştı.

YARDIM GÖTÜRENİN ARACINA SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde, İstanbul’dan bir tanıdığından aldığı adrese erzak götürmek isteyen vatandaş, silahlı saldırıya uğradığını söyledi. Depremzedelere yardım yetiştirmeye çalışan vatandaş, silahlı bir grubun önüne çıktığını durmadığı için üzerine ateş açıldığını anlattı. Uğradığı saldırıda aracının ateş aldığını söyleyen vatandaş, tekerinin patladığını ve araç deposuna da kurşun isabet ettiğini görüntüledi.