Rönesans rezidansta enkaz altındaki Atsu için açıklama: 11 katlı binanın 9. katında

Ülkemizi derinden sarsan depremden en çok etkilenen Süper Lig kulübü olan Hatayspor'da yıldız futbolcu Saba Lobjanidze, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerimizden olan Hatay'ın Süper Lig'de mücadele eden temsilcisi Hatayspor da derinden yara almış ve Süper Lig'den çekildiğini duyurmuştu.

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da enkaz altında kalan yıldız futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut için umutlu bekleyiş sürüyor.

Hatayspor'un yıldız futbolcusu Saba Lobjanidze, Gürcistan basınına deprem sırasında yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"TAVAN HARİÇ HER ŞEY ÇÖKTÜ"

Gürcü oyuncu açıklamasında; "Korkunç deprem başladığında evdeydim. Tüm şehir uyuyordu. Sabahın dördüydü ve sarsıntı yaklaşık 2 dakika sürdü. Yaşananları kelimelerle nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Evden zar zor çıktım. Bina tamamen çökmedi ama tavan ve içindeki her şey çöktü. Sekizinci katta uyuyordum ve hemen dışarı fırladım. Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu. Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı." dedi.

Kanat oyuncusu sözlerinin devamında; "Çok stresliyim ama sağlıklıyım. Korku ve en büyük trajedi, çocuklarını arayan anne babaların yüzlerine baktığınız zamandır. Gürcistan halkına çok teşekkür ederim, Türklere bu şekilde yardımcı oluyorlar. Milliyet, din fark etmez... Kimse böyle bir trajediyi hak etmez. Kim olursa olsun her şekilde yardım etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

"BELKİ DE ATSU'YU TANIMIYORLAR"

Saba henüz ulaşılamayan takım arkadaşı için; "Atsu hakkında kimse bana bir şey söylemedi. Belki Christian Atsu'nun kim olduğunu bile bilmiyorlardır. Ama bilmiyorum... Böyle bir ihtimal çok küçük de olsa; yüzde bir var. 11 katlı binanın 9. katında Atsu, 5. ve 7. katlarında ise 2 oyuncumuz ve 2 teknik direktörümüz oturuyordu. Takımda Türk oyuncuların, herkesin evi yıkıldı. Aslında ayakta kalan bir ev yok" dedi.



